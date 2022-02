Les plus gros astéroïdes de notre Système Solaire

Système Solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le...)



42 des objets les plus proéminents de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. © ESO

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

sphère (En mathématiques, et plus précisément en géométrie euclidienne, une...)

chien (Le chien (Canis lupus familiaris) est un mammifère domestique de la famille des canidés,...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un...)

Vie (La vie est le nom donné :)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

brèche ( La Brêche ou Brèche est une rivière française située dans le département de l'Oise. La...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix »...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

Ceinture de Kuiper (La ceinture de Kuiper (parfois appelée ceinture d'Edgeworth-Kuiper, ['kœj.pər] en...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Grâce au Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (VLT de l'ESO) installé au Chili, des astronomes ont acquis les images de 42 des objets les plus proéminents de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. L'ESO publie les clichés de ces astéroïdes les plus proéminents de notreen octobre 2021.Cetd'astéroïdes est le plus étendu et le mieux résolu dont nous disposions à ce. Lesrévèlent une grande diversité de formes particulières, s'étendant de laclassique à l'os de, et permettent aux astronomes de retracer l'origine géographique des astéroïdes au sein de notre Système Solaire.L', au moyen des télescopes terrestres, des images détaillées de ces 42 objets constitue une formidable avancée dans l'étude des astéroïdes, et contribue à répondre à la question de la, de l', et duLe faibled'observations détaillées d'astéroïdes dont nous disposions jusqu'alors nous empêchait d'accéder à leurs caractéristiques principales que sont leur forme 3D ou leur. Entre 2017 et 2019, Vernazza et son équipe impliquant des chercheurs et ingénieurs de l'IMCCE ont entrepris de combler cetteen menant une étude approfondie des principaux corps de la ceinture d'astéroïdes.Ces découvertes ont été permises par l'extrême sensibilité de l'instrument SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet Research) installé sur le VLT de l'ESO. "Le gain en performance de SPHERE, combiné à notre connaissance restreinte de la forme des plus gros astéroïdes peuplant la ceinture principale, nous ont permis d'effectuer de substantiels progrès dans ce domaine" ajoute Laurent Jorda du Laboratoire d'de Marseille, co-auteur de l'étude.Les astronomes seront en mesure d'acquérir les images détaillées d'un plus grand nombre d'astéroïdes lorsque l'ELT (Extremely Large Telescope), actuellement en cours de construction au Chili, entrera en service à la fin de cette. "Les observations des astéroïdes de la ceinture principale au moyen de l'ELT nous permettront d'étudier des objets de diamètres inférieurs, compris entre 35 et 80selon leur localisation spatiale, ainsi que des cratères decomprises entre 10 et 25 kilomètres" conclut Vernazza. "Disposer d'un instrument tel que SPHERE sur l'ELT nous permettrait même d'imager un semblable échantillon d'objets au sein de la. En d'autres termes, nous serons en mesure de caractériser l'histoire géologique d'un échantillon plus étendu de petits corps depuis lade la."