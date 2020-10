Premier lien laser aller-retour avec un orbiteur lunaire

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

lunaire (Pour les homonymes, voir Pierrot lunaire, une œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)



Fonctionnement d'un cube d'angles constituant le réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...) laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light amplification by...) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

Crédits: V. Pantaloni

orbiteur (Dans le domaine de l'astronautique, un orbiteur est un vaisseau satellisé autour d'une planète. Plus précisément, il est utilisé pour désigner :)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

Lunokhod (Les Lunokhod 1 et 2 sont les deux premiers robots roulants envoyés sur la lune par l'Union soviétique dans les années 1970.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)



Vue rapprochée du réseau de rétro-réflecteurs (a) monté sur la sonde LRO (b)

En savoir plus:

orbiter (Orbiter est un simulateur de vol spatial réaliste, diffusé sous forme de graticiel (mais non open source), pour le système d’exploitation Windows, créé...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

Sun (Sun Microsystems (NASDAQ : SUNW) est un constructeur d'ordinateurs et un éditeur de logiciels américain.)

Contact:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

La mesure de la distance Terre-Lune par télémétrie laser est réalisée depuis presque 40 ans par la station de télémétrie laser lunaire (LLR) à Grasse. L'équipe du laboratoire Géoazur-Observatoire de la Côte d'Azur qui opère la station est à l'origine de développements expérimentaux permettant l'exploitation d'uned', ce qui a permis de décupler les capacités de la télémétrieen termes dedeet de couverture du cycle lunaire. Ces mesures nous renseignent sur la structurede, en mettant en évidence la présence d'un noyaude 300 km de, et permettent de réaliser des tests decomme le test de l'invariance de Lorentz.Grâce à ce savoir-faire, la station de Grasse a réalisé les premières mesures de distance aller-retour sur l'(LRO) de laqui dispose d'un petit réseau de rétro-réflecteurs de dimensions 15×18cm. La faiblede ce panneau, en comparaison avec les réflecteurs déposés à lade la Lune par les missions Apollo et, rend l'exercice bien plus difficile. Afin d'optimiser le pointage des tirs lasers de la station de Grasse vers le LRO, l'équipe POLAC du Syrte-Observatoire dea réalisé des prévisions très fines de l'de laLe 4 septembre 2018, Grasse a mesuré 67 retours en deux sessions de 6. Des retours clairs ont également été enregistrés lors de deux sessions supplémentaires les 23 et 24 août 2019 pour lesquelles la rotation active du LRO a été effectuée par la NASA afin que les réflecteurs soient ende la station. Les échos mesurés ont donné des résidus sur la mesure de distance inférieurs à 3 cm par rapport à laLRO reconstruite. Cette expérience fournit une nouvelle méthode pour vérifier la possible accumulation de poussière sur les réflecteurs de la surface lunaire, ceux du LRO n'étant pas soumis à ce phénomène.First two-way laser ranging to a lunar: infraredfrom the Grasse station to LRO's retro-reflector array - Earth Planets Space 72, 113.Erwan Mazarico, Xiaoli, Jean-Marie Torre, Clément Courde, Julien Chabé, Mourad Aimar, Hervé Mariey, Nicolas Maurice, Michael K. Barker, Dandan Mao, Daniel R. Cremons, Sébastien Bouquillon, Teddy Carlucci, Vishnu Viswanathan, Frank G. Lemoine, Adrien Bourgoin, Pierre Exertier, Gregory A. Neumann, Maria T. Zuber & David E. Smith.Julien Chabé - Géoazur - chabe@geoazur.unice.fr