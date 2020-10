La propagation catastrophique des fractures expliquée par leur température extrême



Détail de la fracture d'un iceberg, dans la baie du Commonwealth, à l'est de la Terre Adélie. © Erwan AMICE / LEMAR / CNRS Photothèque

Un rouleau adhésif (à gauche) déroulé rapidement dans le noir (à droite). Le cadre pointillé délimite la même zone dans les deux images. La lumière bleue pourrait découler d'une température locale de la colle proche de 7000°C.

En savoir plus:

Contact:

Le phénomène de fractoluminescence, c'est-à-dire l'émission de lumière lors de la rupture d'un, est généralement peu connu du grand public. Il est pourtant assez facile de l'observer: il peut en effet suffire de peler (dérouler) rapidement un rouleau adhésif dans le noir (voir illustration). Cet intrigant phénomène peut être expliqué par l'extrême- des milliers de degrés - que l'adhésif atteint très localement, à l'endroit où celui-ci se détache du rouleau. Unequi rompt brutalement pourrait ainsi être plus chaude que lade notreBien plus qu'une anecdote amusante, ce processus permet de mieux comprendre lade la. Une menace potentielle pour tous les objets de notre quotidien (de l'de nos téléphones à l'de nos ponts) n'est-elle pas la croissance soudaine d'une? Ceci est également valable pour les roches sur lesquelles nous vivons, dans lesquelles les fractures peuvent notamment générer des tremblements dedévastateurs.En étudiant lade pelage des rouleaux adhésifs, mais aussi la dynamique de rupture duacrylique (PMMA), une nouvelle étude montre que les fractures brutales peuvent être dues à des dégagements thermiques intenses. Elle prédit que plus une fissure est rapide, plus elle dégage de la. Réciproquement, plus une fissure est chaude, plus elle se propage rapidement. En effet, l'moléculaire à la pointe de la rupture (dont l'intensité est liée à la température) peut permettre de rompre les liens atomiques maintenant la cohésion des solides. Ce phénomène peut alors s'emballer: une fracture peut soudain atteindre des milliers de degrés et ainsi se propager de façon catastrophique.Dans le cadre de la friction dans une, un phénomène analogue permettrait d'expliquer la transition sur une faille d'un glissement très lent et asismique, à une rupture sismique dynamique, à de très grandes vitesses de glissement. L'élévation de température très élevée et très localisée pourrait être à l'origine du phénomène dit de "flash" et de lalocale des roches intensément chauffées, telle que la transformation en pseudotachylite, sur des couches très fines.How heat controls fracture: the thermodynamics of creeping and avalanching cracks - Soft Matter, Issue 41.T. Vincent-Dospital, R. Toussaint, S. Santucci, L. Vanel, D. Bonamy, L. Hattali, A. Cochard, E.G. Flekkøy, & K.J. Måløy.Renaud Toussaint - IPGS - renaud.toussaint at unistra.fr