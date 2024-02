Qu'est-ce qui produit dans l'espace ces cercles radio gigantesques ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Vue d'artiste illustrant ORC 1

Les cercles radio, comme ORC 1 illustré ci-dessus, sont suffisamment grands pour contenir des galaxies en leur centre.

Crédit: © J. English (U. Manitoba)/EMU/MeerKAT/DES(CTIO)

Les astronomes sont souvent confrontés à des phénomènes familiers comme les étoiles, les planètes ou les trous noirs. Cependant, en 2019, une découverte exceptionnelle a été faite par le télescope ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder): des cercles d'radio gigantesques, englobant des galaxies entières. L'équipe d'Alison Coil, professeure d'et d'à l'à San Diego, pense avoir trouvé une explication à ces mystérieux cercles, publiée dans la revuerapporte que ces cercles, nommés Odd Radio Circles (ORC), mesurent des centaines de milliers d'années-lumière. Pour situer, lamesure environ 30 kiloparsecs, un kiloparsec équivalent à 3 260 années-lumière. Alison Coil et son équipe ont étudié des galaxies à sursauts d'étoiles, où le taux de formation d'étoiles est extrêmement élevé. Lorsque ces étoiles meurent et explosent, elles expulsent du gaz qui, sous l'effet de plusieurs explosions simultanées, peut être projeté hors de laà des vitesses atteignant 2 000 kilomètres/seconde.L'équipe s'est intéressée à ORC 4, le premier ORC observable depuis l'hémisphère nord. Ils ont utilisé un spectrographe àintégral de l'observatoire W.M. Keck à Hawaii, découvrant uneimportante de gaz lumineux, chauffé et comprimé, bien au-delà de la normale pour uneCassandra Lochhaas, chercheuse postdoctorale au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, a mené des simulations informatiques pour reproduire ces cercles radio à grande échelle. Les simulations montrent que les vents galactiques sortants, actifs pendant 200 millions d'années, ont créé un anneau radio lorsque le vent s'est arrêté, projetant du gaz à hautehors de la galaxie.Alison Coil souligne l'importance d'un taux d'expulsion de masse élevé et d'une faiblede gaz entourant la galaxie pour que ce phénomène se produise. Les cercles ORC peuvent donc aider à comprendre les vents galactiques sortants, mais aussi à en apprendre davantage sur l'évolution des galaxies: toutes les galaxies massives traversent-elles une phase ORC ? Les galaxiesdeviennent-elles elliptiques lorsqu'elles cessent de former des étoiles ?