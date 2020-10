Quand mélanger fait mousser



@ Hoai-Phuong TRAN

L'écume c'est joli, mais la formation de cette mousse passagère à la surface de certains mélanges de liquides agités peut s'avérer très problématique pour leur écoulement et leurs propriétés. C'est le cas notamment des lubrifiants pourdeélectriques ou de certaines huiles utilisées dans l'industrie agroalimentaire. Bien que ce phénomène de moussage soit connu, aucune explication claire ni d'pour contrôler son apparition n'ont jamais été donnés. Des chercheurs du PIC (Total/CRNS/Sorbonne Université/ESPCI) ont récemment trouvé l'origine de cet effet. Leurs travaux, publiés dans, permettent d'entrevoir des solutions pour contrôler le moussage et les problèmes d'écoulement et de lubrification dans de nombreux mélanges d'hydrocarbures.On entend par écume la formation d'une mousse transitoire à lad'unagité. Lanous en donne de très beaux exemples, notamment aulorsque les protéines organiques dues à ladusont très présentes. L'd'un liquide sucré, comme la confiture, s'accompagne également d'une formation d'écume plus ou moins épaisse et durable liée à la cristallinité du. Bien que le phénomène soitautre et beaucoup moins bien compris, une couche d'écume peut aussi apparaître de façon imprévisible lorsqu'on agite unde liquides pourtant miscibles.Un exemple très problématique est le moussage des mélanges d'huiles lubrifiantes utilisées dans les boites de vitesses des moteurs de voitures électriques. Comme on peut s'y attendre, unepure même secouée ne mousse pas. Dans ce cas, en effet, les films liquides formés entre les bulles d's'amincissent et se rompent si rapidement qu'on ne peut observer les bulles à l'oeil nu. En revanche, ce phénomène est considérablement ralenti dans certains mélanges de liquides pour lesquels on peut observer la formation d'écume. Des scientifiques du Laboratoire Commun PIC (Total/CNRS/Sorbonne Université/ESPCI) ont étudié ce phénomène et en donnent une explication quantitative à partir de mesures expérimentales et modélisation de lade surface de ces mélanges en fonction de la concentration.Un premier constat important est que les concentrations de chaque liquide du mélange sont très légèrement différentes entre leet la surface malgré leur miscibilité. Qui plus est, lorsque la tension de surface du mélange varie de façon non linéaire en fonction de la concentration d'une des deux liquides, le mélange aura tendance à mousser. Les chercheurs en déduisent un comportement de type "tensio-actif" du liquide à la plus faible tension de surface qui stabilise la formation de mousse transitoire sous. Ces travaux, publiés dans, apportent un éclairage dans le domaine des écoulements de fluides complexes et devraient permettre d'améliorer les lubrifiants pour moteurs, l'écoulements dudans les pipelines ou encore certaines transformations de l'industrie agro-alimentaire.H.-P. Tran, M. Arangalage, L. Jørgensen, N. Passade-Boupat, F. Lequeux, and L. Talini,Understanding Frothing of Liquid Mixtures: A Surfactantlike Effect at the Origin of Enhanced Liquid Film Lifetimes,21 Octobre 2020.