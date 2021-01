A la recherche du mécanisme expliquant la mort des galaxies massives

L'image HST (Hubble Space Télescope ) montre la lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...) galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec...) galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de...) fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...) absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise...)

ID2299: une galaxie perturbée

Comprendre les mécanismes responsables de la mort des galaxies

Quelle est la raison de l'éjection exceptionnelle du gaz froid hors de la galaxie ID2299 ?

Figure 1: spectre du gaz froid obtenu par ALMA. Le pic principal est associé à la galaxie, ID2299. Le pic secondaire est le gaz éjecté. © Puglisi et al. 2020



Figure 2: l'image montre la distribution du gaz froid dans une galaxie en fusion par des simulations numériques. © Fensch et al. 2017, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 465, Issue 2, p.1934-1949, doi:10.1093/mnras/stw2920

Des queues de marée provoquées par une fusion de galaxies

Contacts:

Le "cosmic noon", quand l'univers avait 4 à 5 milliards d'années, a marqué une période de formation d'étoiles très active pour la plupart des galaxies. Paradoxalement, environ un tiers des galaxies les plus massives à cette époque étaient mortes et ne formaient plus d'étoiles. A ce, la réduction de l'de formation d'étoiles est souvent attribuée à desgazeux provoqués par la rétroaction des trous noirs supermassifs, mais leur impact sur les galaxies du jeunen'est pas encore définitivement établi.Grace à l'interféromètre ALMA, une équipe d'astrophysicien dans lequel est fortement impliqué le Département d'Astrophysique/ Laboratoire AIM du CEA Paris-Saclay, a détecté une éjection deexceptionnelle dans une galaxie, appelé ID2299. D'après leurs analyses le scénario de cetteannoncée ne peut pas venir des trous noirs, mais de la fusion de galaxiequi est à l'origine de la galaxie. Et si avec ce nouveau scenario, on revisitait les rapports d'des galaxies mortes...Lesquantitatives de cette étude posent question. Les résultats viennent d'être publiés dans la revue Nature Astronomy: https://www.nature.com/articles/s41550-020-01268-x L'éjection découverte dans cette galaxie implique qu'environ la moitié du gazde cette galaxie est end'être expulsée du système et envoyée dans l'espace intergalactique environnant (voir figure). À ce rythme d'éjection, la galaxie serait privée dupour former de nouvelles étoiles en seulement quelques millions d'années, c'est à dire presque instantanément pas rapport aux échelles decosmologiques.Cette éjection de gaz très important va tuer la galaxie qui deviendra une galaxie morte ne fabriquant plus d'étoiles.La plupart des étoiles dans l'Univers actuel sont situées dans de grandes galaxies "elliptiques" extrêmement massives et de forme sphéroïdale. Ces galaxies, qui semblent simples à décrire, font pourtant partie des objets les plus mystérieux du cosmos. Les galaxies elliptiques dans l'Univers local sont constituées d'étoiles très vieilles et n'en forment plus de nouvelles. Les astrophysiciens essaient de comprendre depuis longtemps les mécanismes responsables de la mort de ces galaxies, c'est-à-dire la suppression de la formation des étoiles dans ces systèmes. La découverte de l'éjection massive du gaz froid de la galaxie elliptique ID2299 pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre ce phénomène.Dans des situations similaires, les scientifiques pensent souvent que les trous noirs super-massifs, que l'on retrouve au coeur des galaxies, en sont responsables. L'activité d'surest capable d'émettre de grandes quantités d'en produisant des vents qui pourraient balayer le gaz de la galaxie, qui est le matériel nécessaire pour former des nouvelles étoiles. Cette activité de rétroaction est un ingrédient essentiel pour reproduire les observations des galaxies avec les simulations numériques. Cependant, le caractère extrême du cas de ID2299 qui perd plus de la moitié de son gaz, permet d'exclure avec assurance cette explication 'standard' au moins en ce cas. En fait, l'énormedu gaz éjectée et le taux d'éjection ne peuvent pas être expliqués par les vents de rétroaction.En revanche, on peut expliquer de façon satisfaisante cette éjection par la formation d'une queue de marée produite par la fusion entre deux galaxies massives, qui est en cours dans ID2299. La fusion des galaxies a donc expulsé une grande partie du gaz dans une queue de marée exceptionnelle. En raison de cette même fusion, la moitie restante du gaz froid dans ID2299 a été comprimé dans un noyau dense situé à son centre, une zone dénommée "starburst". Ce gaz qui reste dans ID2299 est converti en nouvelles étoiles très rapidement, à un rythme 500 fois plus rapide que dans notre galaxie environ, et va être consommé et épuisé très rapidement.Cette conclusion est confortée par des simulations détaillées, pour une galaxie avec les caractéristiques de ID2299. La figure 2 ci-dessus montre la distribution du gaz froid dans une galaxie en fusion par des simulations numériques. L'image correspond à l'époque où le système à presque terminé la fusion des deux galaxies vers une seule. Les zones enindiquent le gaz plus dense. La majorité du gaz se trouve dans le "starburst", où se forment des nouvelles étoiles à un rythme rapide. Une partie du gaz est éjectée dans une queue de marée. La configuration est similaire à l'état de ID2299.Des queues de marée ne sont pas des phénomènes exotiques et sont observées régulièrement dans les galaxies enproches de nous, notamment dans les Galaxies des Antennes. Il est très difficile d'identifier les queues de marée dans les galaxies lointaines, à cause de leur faible. La queue de marée identifiée dans ID2299 est quand-même assez rare. Cette découverte n'a été possible que grâce à un grandde cartes d'émission du gaz froid dans plus de 100 galaxies de l'époque du 'cosmic noon' obtenu dans des projets pluriannuels d'observations avec l'interféromètre ALMA situé au Chili. Néanmoins, les chercheurs ont calculé que lade ces événements est suffisante pour expliquer en principe la plupart des galaxies sans formation d'étoiles qui se sont formées à cette même époque.En conclusion, leurs résultats suggèrent que les fusions jouent un rôle central dans le cycle évolutif des galaxies et leur maturité. Cette étude suggère aussi que les phénomènes d'éjection violents ne sont pas forcément dus à la rétroaction mais aussi à des fusions. Il est toutefois très difficile de distinguer ces mécanismes, souvent coexistant dans la même galaxie, parce qu'ils peuvent donner des caractéristiques observationnelles similaires. Il est possible que plusieurs résultats observationnels publiés dans les dernières décennies aient conclu trop rapidement à des phénomènes de rétroaction. Il faudra donc les reconsidérer sous cette nouvelle lumière.(Durham, UK), Emanuele Daddi (Irfu)