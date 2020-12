Recréer sur Terre la matière du Big Bang

Illustration de l'histoire de l'Univers. Environ une microseconde (μs) après le Big Bang, les protons se forment dans le plasma de quarks et de gluons. (Image: Collaboration BICEP2/CERN/NASA)

Collisions d'ions lourds

Trajectoires de particules et dépôts d'énergie dans le détecteur ALICE lors des dernières collisions plomb-plomb de la deuxième exploitation du LHC. (Image: CERN)

Regarder au plus près

De l'inattendu pour les systèmes de petite taille

Lorsque le nombre de particules générées par les collisions proton-proton augmente (lignes bleues), on mesure davantage de particules contenant au moins un quark étrange (carrés orange à rouge sur le graphique) (Image: CERN)

