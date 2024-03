Réduire l'ingestion de microplastiques: une solution surprenante si simple et si efficace

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Faire bouillir l'eau du robinet peut piéger les nano- et microplastiques à l'intérieur des particules de tartre, qui peuvent ensuite être facilement filtrées.

Crédit: Eddy Zeng

Les nano et microplastiques, d'une taille allant de moins d'un millième de millimètre à 5 millimètres, représentent une préoccupation croissante pour notre environnement, notamment dans l'eau potable. Une étude récente publiée dans le journala révélé une méthode surprenante et accessible pour réduire considérablement la présence de ces particules dans l'de boisson: l'L'équipe de recherche, dirigée par Zhanjun Li et Eddy Zeng, a exploré l'efficacité de l'ébullition de l'eau du robinet contenant dupour piéger les nano et microplastiques à l'intérieur des particules de tartre, qui se forment naturellement dans l'eau dure lorsqu'elle est chauffée. Ces incrustations, ou structures cristallines de(CaCO3), s'avèrent capturer jusqu'à 90% des plastiques présents dans l'eau. Le processus est simple: après avoir fait bouillir l'eau du robinet pendant cinq, les chercheurs ont constaté que le refroidissement de l'eau permettait de filtrer facilement ces incrustations, réduisant ainsi lade plastique ingéré par les humains.Cette méthode présente un double avantage. D'une part, elle utilise le processus naturel de formation du tartre dans l'eau dure pour capturer les plastiques. D'autre part, elle propose une solution peu coûteuse et facilement accessible à tous, ne nécessitant pas de systèmes de filtration avancés. Même dans l'eau douce, où le tartre se forme moins, l'ébullition permet de retirer environ 25% des particules plastiques.Les implications de cette découverte sont significatives. Non seulement elle offre une stratégie simple pour réduire notre consommation de plastiques, mais elle soulève également des questions sur les effets à long terme de ces particules sur lahumaine, notamment sur le microbiome intestinal. Les recherches continuent pour mieux comprendre ces impacts, mais en attendant, faire bouillir notre eau de boisson pourrait être un premier pas efficace vers une réduction de notre exposition aux plastiques.Cette approche, bien que simple, met en lumière la nécessité de solutions innovantes et accessibles pour faire face à lapar les plastiques. Elle rappelle également l'importance de ladans la lutte contre les menaces environnementales et dans la protection de la