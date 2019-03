Sur le même thême

Réduire les nuisances sonores grâce à des micro-résonateurs

Les vibrations dans le fuselage des avions sont une source de nuisances sonores pour les passagers. Une équipe du Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, en coopération avec l'université de Sherbrooke (Canada), propose un traitement à base de microrésonateurs pour supprimer certaines fréquences acoustiques irritantes. D'autres applications sont possibles, notamment dans l'et le ferroviaire. Ces résultats sont publiés en couverture deLes structures allégées utilisées pour fabriquer les fuselages des avions assurent leur tenueen participant à la réduction dudes appareils. Mais ces panneaux ont un inconvénient: ils sont la source de vibrations et de nuisances sonores, qui ne sont que partiellement traitées par les mousses isolantes traditionnelles. C'est notamment le cas des structures cylindriques, qui présentent unespécifique, dite "fréquence d'anneau", qui se situe habituellement dans la gamme 400Hz-800Hz. Des chercheurs du Laboratoire de tribologie etdes systèmes (LTDS, CNRS/Ecole Centrale de Lyon), en collaboration avec le Groupe d'acoustique de l'de Sherbrooke (Canada), ont mis auune solution à base de microrésonateurs, qui permet un traitement acoustique "sur-mesure" des panneaux, avec un encombrement négligeable et une faibleajoutée.Pour supprimer cette fréquence d'anneau, les chercheurs, en se fondant sur lades oscillateurs harmoniques et sur les connaissances plus récentes acquises sur les métamatériaux, ont eu l'idée de répartir des micro-résonateurs sur la structure du panneau. Chaque micro-résonateur est constitué d'une petite poutre en polycarbonate (10x4x23mm3) fixée sur une base, elle-même collée sur la structure. Unest collé à l'extrémité de la poutre, et d'autres aimants peuvent être empilés pour ajuster la masse du résonateur. En utilisant l'impression 3D pour fabriquer les résonateurs, et en faisant varier la masse et la distribution de 250 micro-résonateurs sur la structure à traiter (une section de fuselage d'privé), les chercheurs ont pu tester de nombreuses configurations. Les essais, menés dans des chambres anéchoïques-réverbérantes couplées de l'université de Sherbrooke, ont abouti à une configuration qui réduit led'au moins 10dB, éliminantla "fréquence d'anneau". Mieux, l'utilisation simultanée d'une mousse isolante (mélamine) et des micro-résonateurs permet de cumuler l'effet large bande de l'isolant et la suppression spécifique de la fréquence d'anneau.L'impression 3D étant surtout adaptée au prototypage, les chercheurs veulent maintenant développer une technique de fabrication des microrésonateurs plus facilement industrialisable. Ils souhaitent aussi étendre le domaine d'application des micro-résonateurs au traitement acoustique d'autres structures, notamment pour l'automobile et leferroviaire.Improving sound transmission loss at ring frequency of a curvedusing tunable 3D-printed small-scale resonators,C. Droz, O. Robin, M. Ichchou, and N. AtallaThe Journal of the Acoustical Society of America 145, EL72 (2019)DOI: 10.1121/1.5088036