Simulations numériques: quand voir flou permet de voir plus loin

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

conformation (En chimie, la conformation d'une molécule est l'arrangement spatial des atomes qui la composent....)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant....)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)



Pour étudier la dynamique d'un système complexe, on doit simplifier sa description en ne gardant que les aspects importants pour décrire les processus d'intérêt (ici la formation d'une paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts...) physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

© Hadrien Vroylandt.

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer,...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant...)

maillon (Le maillon en language maritime est une longueur de chaîne (ligne de mouillage), qui mesure 15...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

solvant (Un solvant (également nommé en suisse romande thinner pour les solvants puissant) est un...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

chimiste (Un chimiste est un scientifique qui étudie la chimie, c'est-à-dire la science de la...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

système dynamique (En mathématiques, en physique théorique et en ingénierie, un système dynamique...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son...)

mathématique (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide...)

vieillissement (La notion de vieillissement décrit une ou plusieurs modifications fonctionnelles diminuant...)

catalyseurs (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ;...)

Note:

high peRformance cOmputing (Un superordinateur (ou supercalculateur) est un ordinateur conçu pour atteindre les plus hautes...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'étude de nombreux problèmes scientifiques actuels repose sur les simulations moléculaires qui permettent de réaliser sur ordinateur des expériences impossibles à mener en laboratoire. Qu'il s'agisse de comprendre les transformations physiques et chimiques dans les liquides ou les, ou encore les changements dedes protéines en, lades systèmes étudiés ne permet pas encore de prédire directement leur évolution sur les échelles deassociées à ces phénomènes physiques. Un nouveau pas vient d'être franchi par une équipe pluridisciplinaire de chimistes, physiciens et mathématiciens, qui pourrait bien rendre ces phénomènes simulables. Ces résultats sont à retrouver dans la revueA l'échelle de la, la simulationest récente: quelques décennies seulement. Ni "expérience" ni "" aupropre de type "papier/crayon", les simulations moléculaires suret supercalculateurs sont pourtant devenues en peu de temps unessentiel de laen. Aujourd'hui, elles permettent déjà, en suivant lade chaque, de prédire l'évolution de petits systèmes de quelques atomes à quelques milliers d'atomes durant quelques picosecondes à quelques nanosecondes, selon la finesse de la description adoptée. Un tour dequand on connaît lede variables qui entrent en jeu et la taille des calculs associés à leur modélisation.Mais voilà: simuler un phénomène aussi simple que la dissolution d'un sel en ions dans unreste une tâche bien trop complexe qui prendrait deset ne donnerait pas forcément un résultat fiable. On doit pour cela simplifier la description du système et quitter l'échelle de l'en regardant les choses "d'un peu plus loin". Dé-zoomer peut se faire en introduisant un nombre réduit de variables collectives pertinentes, par exemple des distances entre certains atomes ou des angles entre certaines liaisons dans le cas des changements de conformation, ou encore une mesure de l'ordre localdes atomes pour un changement d'état comme l'ou la cristallisation.Le coût de simulation associé à une telle description dite "à gros grains" est considérablement réduit par rapport à une simulation de l'évolution de chaque atome ou, ce qui permet d'atteindre les échelles de temps nécessaires à l'étude des processus dynamiques physiques, chimiques ou biologiques.l'enjeu pour lethéoricien est de choisir la représentation du système la plus vraisemblable possible.Enjeu tellement important qu'il a récemment suscité une collaborationentre chimistes, physiciens et mathématiciens duet de, baptisée MAESTRO.Pour simplifier les systèmes théoriques étudiés à l'aide de variables collectives, les théoriciens ont développé une approchequi permet de sélectionner la ou les variables représentant au mieux le système en évolution.Pour cela, il a d'abord fallu déterminer les lois physiques qui gouvernent l'évolution de chaqueau cours du temps et les traduire par des équations mathématiques correctes. Tâche complexe puisqu'il faut y introduire un effet delié au fait que les atomes ou les molécules interagissent avec uncomplexe et que l'évolution future d'undépend de façon subtile de son. Ils ont ensuite proposé unreposant sur un algorithme de maximisation de la vraisemblance qui permet d'identifier les meilleurs modèles dynamiques pour les variables collectives sélectionnées, afin de révéler celles qui sont les plus pertinentes pour les transformations étudiées.Validée comme preuve de concept sur des systèmes modèles, cette nouvelle méthode, décrite dans la revue, est une avancée considérable en chimie théorique. Elle devrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension des mécanismes physiques et chimiques de nombreux phénomènes complexes comme ledes batteries électriques ou le développement deplus performants.* MAterials for Energy through STochastic sampling and, une équipe-projet de l'des Sciences du Calcul et desde l'Alliance Sorbonne Université ( https://iscd.sorbonne-universite.fr/research/sponsored-junior-teams/maestro-2 Likelihood-based non-Markovian models from molecular dynamicsHadrien Vroylandt, Ludovic Goudenège, Pierre Monmarché, Fabio Pietrucci et Benjamin Rotenberg29 mars 2022.- DOI: 10.1073/pnas.2117586119