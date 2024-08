Ce soir, observez une rare "super lune bleue". D'où vient ce nom ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image Wikimedia

Ce mois d'août 2024 nous réserve un spectacle de taille: la pleine lune la plus grande et la plus brillante de l'année. Cette dernière s'apprête à émerger ce 19 août. Mais ce phénomène, déjà remarquable, porte un nom qui suscite la curiosité: une "superbleue", un terme qui nécessite quelques éclaircissements pour être pleinement compris.La pleine lune d'août est traditionnellement appelée "Lune de l'Esturgeon", en référence à la période où ces poissons abondent. Mais cette, elle coïncide avec une rare "lune bleue". En, ce terme désigne soit la deuxième pleine lune dans un même mois, soit la troisième pleine lune d'unequi en compte quatre. En l'occurrence, c'est ce deuxième cas de figure qui se produit.Ces "lunes bleues" saisonnières sont relativement rares, apparaissant tous les deux à trois ans. Le prochain rendez-vous de ce type n'aura lieu qu'en mai 2027. La lune d'Esturgeon du 19 août sera donc la troisième pleine lune depuis le solstice d'été, se produisant avant l'équinoxe d'prévu le 22 septembre.Ce mois d'août 2024 marque aussi le début d'une série de super lunes, ces moments où la lune, en orbite autour de la, se rapproche au plus près de notre, créant une lune particulièrement imposante et lumineuse. L'année comptera quatre super lunes, dont celle d'août est la plus proche.En plus de la fascination qu'elle suscite pour sa taille et sa luminosité, cette pleine lune d'août est un spectacle accessible à tous, sans besoin de télescopes sophistiqués. Cependant, pour les plus curieux, unedepourrait révéler des détails subtils de la, invisibles à l'œil nu.