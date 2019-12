Sonde atomique tomographique: un microscope à réaction chimique sans équivalent !



(c)CEA

Grâce à une méthode utilisant une sonde atomique tomographique, une collaboration impliquant le Cimap-Iramis apporte des informations inédites sur des espèces ioniques instables, formées au cours de l'de l'. Ces résultats permettront d'affiner l'interprétation des analyses fondées sur des processus d'Pour analyser un échantillon par spectrométrie ionique, il faut au préalable extraire desde saet les ioniser. On obtient ainsi non seulement des ions "individuels" mais aussi des "agrégats" ionisés, avec und'ionisation simple ou multiple, et en particulier des "dications" porteurs de deux charges positives, qui sont généralement instables et dont les propriétés sont pour cette raison mal connues.Pour en savoir plus, des chercheurs ont mis en oeuvre une technique de, qui est utilisée pour observer la distribution spatiale des atomes dans un. L'échantillon est une fine pointe ende(WC) qui est évaporée, par couches atomiques successives, sous l'effet d'untrès intense, pulsé, assisté par une impulsion. Les ions C+ et W+ sont ensuite identifiés par une mesure de "de vol".Dans l'expérience, des dications Cn2+ sont aussi formés mais seuls sont mesurés la position sur leet l'd'arrivée des produits de leur dissociation (Cn-1+ et C+). À partir de ces, l'équipe de modélisation du Cimap a pu reconstituer la fragmentation des espèces Cn2+ grâce à des simulations ab initio de la structure électronique des ions, couplées à la modélisation des trajectoires des ions, de la pointe jusqu'au détecteur.Leurs résultats (durées de, voies de dissociation, etc.) permettront d'affiner l'interprétation de techniques comme le SIMS (SecondaryMass Spectroscopy), le MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation) ou le FIB (Focused Ion Beam).Ces travaux du Cimap (Centre desur les ions, leset la photonique), à Caen, ont été réalisés en collaboration avec le Groupe dedes matériaux de l'de Rouen et l'Max-Planck dede Düsseldorf (Allemagne).