La sonde Voyager 2 de la NASA à la limite de l'espace interstellaire

La sonde Voyager 2 de la NASA, actuellement en voyage vers l'espace interstellaire, a détecté une augmentation des rayons cosmiques provenant de l'extérieur de notre système solaire. Lancé en 1977, Voyager 2 est à un peu moins de 11 milliards de miles (environ 17,7 milliards de kilomètres) de la, soit plus de 118 fois la distance de la Terre auDepuis 2007, lala couche la plus externe de l'héliosphère - la vaste bulledu Soleil et les planètes dominées par lessolaires et les champs magnétiques. Les scientifiques du Voyager ont guetté le vaisseau spatial pour atteindre la limite extérieure de l'héliosphère, connue sous le nom d'héliopause. Une fois que Voyager 2 aura quitté l'héliosphère, il deviendra le deuxièmecréé par l', après Voyager 1, à pénétrer dans l'espace interstellaire.Depuis fin août, l' instrument Cosmic Ray Subsystem sur Voyager 2 a mesuré une augmentation d'environ 5% du taux de rayons cosmiques frappant l'engin spatial par rapport au début août. L'instrument de particules chargées à faiblede la sonde a détecté une augmentation similaire des rayons cosmiques de plus haute énergie.Les rayons cosmiques sont des particules à mouvement rapide qui proviennent de l'extérieur du. Certains de ces rayons cosmiques sont bloqués par l'héliosphère, donc les planificateurs de mission s'attendent à ce que Voyager 2 mesure une augmentation de lades rayons cosmiques à mesure qu'elle approche et franchit les limites de l'héliosphère.En mai 2012, Voyager 1 a connu une augmentation du taux de rayons cosmiques similaire à ce que Voyager 2 détecte actuellement. C'était environ troisavant que Voyager 1 ne franchisse l'héliopause et n'entre dans l'espace interstellaire.Cependant, les membres de l'équipe Voyager notent que l'augmentation des rayons cosmiques n'est pas un signe définitif que la sonde est sur lede traverser l'héliopause. Voyager 2 se trouve dans un autre endroit de l'héliosheath - la région extérieure de l'héliosphère - que Voyager 1, et les différences possibles dans ces emplacements signifient que Voyager 2 peut connaître une chronologie de sortiede Voyager 1.Le fait que Voyager 2 approche de l'héliopause six ans après Voyager 1 est également pertinent, car l'héliopause se déplace vers l'intérieur et vers l'extérieur pendant le cycle d'de 11 ans du Soleil. L'activité solaire fait référence aux émissions du soleil, y compris les éruptions solaires et les éruptions de matériaux appelées éjections decoronale. Au cours dude 11 ans, le Soleil atteint un niveau d'activité maximal et minimal."Nous assistons à un changement dans l'autour de Voyager 2, cela ne fait aucun doute", a déclaré Ed Stone,duVoyager, basé à Caltech à Pasadena. "Nous allons apprendre beaucoup dans les mois à venir, mais nous ne savons toujours pas quand nous atteindrons l'héliopause. Nous ne sommes pas encore là - c'est une chose que je peux dire avec confiance."Le vaisseau spatial Voyager a été construit par lede la NASA à Pasadena, en Californie, qui continue à exploiter les deux. JPL est unede Caltech. Les missions Voyager font partie de l'Observatoire du système héliophysique de la NASA, géré par la Division héliophysique de la Direction des missions scientifiques à Washington.- https://www.nasa.gov/voyager- https://voyager.jpl.nasa.gov