Sur le même thême

STEREO resserre son étau sur l'hypothèse du 4ème neutrino

La collaboration STEREO, à laquelle sont associés le LPSC à Grenoble et le LAPP à Annecy, a présenté ses derniers résultats fin mars lors des Rencontres de Moriond. A ce jour, les mesures tendent à réfuter l'existence d'un 4ème neutrino dit stérile pour expliquer le déficit de neutrinos constaté auprès des réacteurs nucléaires. Et laqu'il en soit autrement se réduit comme unede chagrin. Actuellementa analysé quelques 65000 neutrinos sur une durée totale de 185 jours, et prévoit d'en traiter deux fois plus d'ici 2020, ce qui devrait suffire pour trancher définitivement la question.LeSTEREO est installé depuis fin 2016 à 10 m du coeur dude l'(ILL) à Grenoble. Il mesure précisément les taux et les spectres d'des neutrinos émis par le coeur dans 6 cellules de détection identiques. S'il existe un 4ème, il doit "osciller" avec les neutrinos standard, induisant un motif unique de distorsions spectrales d'une cellule à l'autre. Cependant, après analyse minutieuse, les spectres mesurés dans les 6 cellules du détecteur STEREO ont des formes compatibles. Ce résultat réduit considérablement le domaine d'existence du 4ème neutrino (Figure 1). En continuant à collecter des, STEREO améliorera sa sensibilité et testera des zones avec des amplitudes d'oscillations encore plus faibles.STEREO est une expérience Franco-Allemande conçue et exploitée par une équipe de scientifiques de l'Irfu-CEA de Saclay, de l'Laue-Langevin de Grenoble, du Laboratoire ded'Annecy (LAPP/CNRS/Université Savoie Mont Blanc), du Laboratoire deSubatomique et dede Grenoble (LPSC, CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP) et l'Institut für Kernphysik Max-Planck àen Allemagne (MPIK).Le LPSC et le LAPP ont réalisé la protection du détecteur vis à vis des bruits de fond (détecteur de muons, blindages enet polyéthylène), l'électronique d'de données et le système d'étalonnage du détecteur. Les physiciens sont impliqués dans de nombreux secteurs de l'analyse dont la réponse en énergie du détecteur, l'extraction duneutrino, la prédiction du taux et du spectre des neutrinos et l'analyse statistique des mesures.Fanny Farget - DASet application