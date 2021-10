Transformer le CO2 en alcool "vert"

Faire du COune source d'énergie est un défi actuel qui occupe nombre de chimistes. Pour cela, il est nécessaire de faire réagir la molécule très stable du COpour la convertir, en général à l'aide de catalyseurs, en d'autres molécules d'intérêt. Une équipe franco-espagnole a récemment mis auet caractérisé de nouveaux catalyseurs qui permettent l'efficace et stable du COenutile en tant qued'mais aussi comme brique de base pour de nombreuses réactions chimiques. Ces résultats, publiés dans la revue, permettent d'entrevoir de nouvelles solutions pour convertir et valoriser le CO, principalLes besoins actuels eten énergie, combinés au dérèglement climatique, conduisent les chercheurs à proposer de nouvelles solutions pour convertir le principal gaz à effet de, le(CO), en vecteurs chimiques de l'énergie. Parmi ces derniers, le méthanol (CHOH) occupe une place de choix, car il peut être facilement stocké et utilisé à la demande commede piles à combustibles, pour des applications telles que leou la production d'sur site isolé. Le méthanol est également abondamment utilisé par l'industrie chimique comme molécule "plateforme" pour synthétiser de nombreux composés à haute valeur ajoutée pour la plasturgie, le textile, l'agrochimie, laet le bâtiment.Actuellement, la voie la plus mature pour transformer le COen méthanol est l'hydrogénation catalytique, réalisée àetélevées. A condition d'utiliser de l'et de l'électricité dits "verts", c'est-à-dire produits à partir de sources renouvelables, cette solution a déjà fait la preuve de sa viabilité. Concernant le, les recherches et applications récentes se sont surtout concentrées sur le système Cu-ZnO, qui contient des nanoparticules deet d'de. Ce système souffre de plusieurs inconvénients, tels que sa sensibilité à l'coproduite lors de la réaction et le risque lié à l'approvisionnement en zinc. D'autres catalyseurs ont été proposés, mais ils contiennent également des métaux "critiques", tels que le palladium ou l'Dans ce, des chercheurs de l'de recherches sur la catalyse et l'de Lyon (CNRS/Université Claude Bernard), en collaboration avec des scientifiques de l'Institut deetdesde Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg), du Laboratoire(CNRS/Université Jean Monnet/Institut d'graduate school), de la source deALBA àet de l'Institut des technologies de l'énergie de Barcelone, ont démontré l'efficacité de nanocristaux de(TiO) recouverts d'une faible(quelques pourcents en masse) de molybdène. Ils ont montré que ce matériau catalyse de façon stable l'hydrogénation de COenet méthanol. Grâce à l'utilisation de techniques de pointe telles que la spectroscopie de photoélectrons en présence de gaz (NAP-XPS), ils ont pu élucider le fonctionnement de ceà l'échelle moléculaire. Ils ont ainsi attribué sonet sa sélectivité en méthanol à une synergie entre la surface de TiOet le molybdène "ultradispersé". Ces travaux, parus dans la revue, ouvrent la voie au développement de nouveaux catalyseurs et procédés éco-efficients pour la conversion du COd'origine anthropique en méthanol et autres vecteurs d'énergie.Ultradispersed Mo/TiOcatalysts for COhydrogenation to methanolThomas Len, Mounib Bahri, Ovidiu Ersen, Yaya Lefkir, Luis Cardenas, Ignacio J. Villar-Garcia, Virginia Pérez Dieste, Jordi Llorca, Noémie Perret, Ruben Checa, Eric Puzenat, Pavel Afanasiev, Franck Morfin et Laurent Piccolo,9 août 2021.