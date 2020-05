Vers des LED efficaces et sans mercure

À gauche, structure d'une LED "standard".

À droite, structure d'une LED à nanofils (brevetée) tirant parti du dopage de type p réalisé pour les nanofils d'AlN.

Alors que le mercure devient un matériau à bannir hautement toxique pour le système nerveux, des chercheurs de l'Irig [collaboration] réalisent une avancée significative vers des diodes électro-luminescentes efficaces, sans mercure et à ultraviolets profonds utilisées dans le traitement de l'et de l', la, la détection des faux billets etc...La convention internationale de Minamata, qui est entrée en application le 16 août 2017, a pour objectif de proscrire à terme l'du mercure et des dispositifs à base de cet élément hautement toxique pour le. Ceci concerne les lampes à mercure qui constituent les sources traditionnelles deUV pour une large gamme d'applications incluant le traitement de l'eau et de l'air, la désinfection, le blanchiment du, la détection des faux billets, l'agriculture etc... Ceaffecte de façon favorable le marché en forte croissance des diodes électroluminescentes (LED) dans la gamme de l'UV et stimule fortement laet le développement dans ce secteur. L'irruption récente de la Covid-19 et lad'émergence d'autreshautement pathogènes dans le futur, rendent particulièrement urgente la recherche de solutions "sans mercure" efficaces et faciles à mettre en oeuvre pour la désinfection des surfaces paraux UV-C.Les LED UV sont élaborées à partir de nitrures d'éléments III (troisième colonne dupériodique des éléments), soit le GaN, l'AlN et leurAlGaN. Avec l'interdiction progressive du mercure, un intérêt grandissant s'exprime pour ce type de LED au niveau international, illustré par lerapidement croissant des acteurs du domaine. Cependant, l'de la plupart des LED UV produites reste faible.Un nombre très réduit d'acteurs a pu démontrer une efficacité supérieure à 10 %, mais la plupart des dispositifs dans la gamme de l'UV-C utilisée pour des applications sanitaires (230-280 nm) présentent une efficacité inférieure à 5 %. Les principales causes de cette réduction de l'efficacité pour les longueurs d'de plus en plus courtes (atteintes en augmentant la fraction molaire d'AlN dans l'alliage AlGaN) sont attribuées à la présence de défauts cristallins tels que les "dislocations" et à la recombinaison non radiative associée, autrement dit les "pertes" optiques, si lades dislocations excède 10/cm. Cette limitation est également liée à des limites d'extraction de la lumière et aux difficultés dupour une fraction molaire d'AlN croissante, qui augmentent la résistance électrique et rendent le contact électrique de la LED de plus en plus difficile à réaliser.C'est dans ce contexte que des chercheurs de l'Irig et de l'Néel ont récemment obtenu un résultat spectaculaire en démontrant que l'incorporation d'une faible fraction d'indium dans l'AlN conjointement au magnésium (qui est lede dopage) conduisait à une augmentation considérable de lade magnésium incorporée et donc du niveau de dopage de type p des nanofils d'AlN utilisés. Le fait d'utiliser des nanofils, et non des couches minces, facilite en outre la relaxation des contraintes générées par le dopant. Ce résultat est en rupture avec l'état de l'art. Il a été confirmé par la réalisation d'une jonction p-n à nanofils d'AlN et ouvre la voie à la réalisation d'un nouveau type de LED UV-C dont le procédé a été breveté. Il laisse également envisager la réalisation de LED hybrides pour l'UV-C, approche également brevetée par les chercheurs.est le rapport entre le nombre deextraits d'une LED par rapport au nombre de charges injectées.Leest l'ajout à und'impuretés en petites quantités afin de modifier ses propriétés de conductivité. Il existe deux types de dopage. Le dopage de type n consiste à augmenter la densité d'électrons. Le dopage de type p permet au contraire de réduire la densité électronique, et de créer des électrons manquants ou "trous", qui se comportent comme des particules positivement chargées.Siladie AM, Jacopin G, Cros A, Garro N, Robin E, Caliste D, Pochet P, Donatini F, Pernot J and Daudin B.Mg and In codoped p‐type AlN nanowires for pn junction realization. Nano Letters , 2019.