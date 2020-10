Vers une meilleure combinaison des briques élémentaires en chimie organique

université de Californie (L'université de Californie est une université américaine, fondée en 1868, dont le siège se trouve à Berkeley (Californie), comprenant dix campus situés dans l'État de Californie. Elle accueille...)

germanium (Le germanium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Ge et de numéro atomique 32.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des...)



Modélisation moléculaire d'une brique élémentaire. © Nicolas Blanchard

chimie organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

magnétisme (Le magnétisme est un phénomène physique, par lequel se manifestent des forces attractives ou répulsives d'un objet sur un autre, ou...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2, constituant...)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi appelée...)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but de modifier sa vitesse de réaction. Le catalyseur, qui est en général en quantité beaucoup plus faible que...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

vrac (Le vrac (du néerlandais wrac : mal salé, mauvais) désigne des marchandises qui ne sont pas emballées ou arrimées.)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...)

métalloïde (Un métalloïde est un élément chimique qui ne peut être classé ni dans les métaux ni parmi les non-métaux, c’est-à-dire dont les propriétés physiques et chimiques...)

Référence:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les molécules d'intérêt pharmaceutique sont généralement synthétisées en assemblant de plus petits composés, qui servent de briques élémentaires à la chimie. Il n'est cependant pas toujours évident de contrôler précisément leur agencement, et donc d'aller vers une sélectivité fine pour obtenir uniquement le produit souhaité. Des chercheurs du Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (LIMA, CNRS/Université de Haute-Alsace/Université de Strasbourg) et de l'(Los Angeles, États-Unis) ont mis auune méthode catalytique qui combine sélectivement des briques, appelés ynamides, avec des dérivés du. Ces travaux, publiés dans le, ouvrent la voie aud'autres briques élémentaires en fonction duutilisé.Lacombine des briques élémentaires, des molécules simples qui peuvent s'assembler en unconsidérable de combinaisons tridimensionnelles. Le choix et la diversité de ces briques permettent d'aboutir à desmoléculaires uniques, dont les propriétés sont définies à l'avance: solubilité, stabilité métabolique,, propriétés optiques, etc. Ces molécules sont ensuite utilisées pour la synthèse de médicaments et de produits cosmétiques. Les ynamides, des petits hydrocarbures contenant und', peuvent ainsi être agencés avec d'autres éléments pour obtenir jusqu'à quatre composés différents. Sans contrôle, ces quatre composés sont formés enalors qu'il serait nécessaire de n'obtenir que les combinaisons utiles aux applications visées. Des chercheurs du Laboratoire d'innovation moléculaire et applications (LIMA, CNRS/Université de Haute-Alsace/Université de Strasbourg) et de l'de Californie (Los Angeles, États-Unis) ont inséré des éléments de la famille des cristallogènes (germanium, étain) sur les ynamides et ont réussi le premier exemple de contrôle de la sélectivité: grâce à laau palladium, deux combinaisons parmi les quatre possibles sont priorisées.Le choix d'un ligand particulier du palladium permet de former sélectivement l'une ou l'autre de ces deux combinaisons, qui se distinguent surtout par la position finale de l'atome de germanium dans la. Plus efficace que d'assembler lesenet de les trier ensuite, cettecomplémentaire entre dans le cadre de laverte et n'entraîne aucune perte de. Ce phénomène a ensuite été confirmé sur de nombreux exemples et expliqué par des études de modélisation moléculaire. L'ynamide augmentée d'un atome de germanium n'a pas encore d'application connue, mais ces travaux représentent une étape vers d'autres formes d'hydrométalation, c'est-à-dire insérer sélectivement undans des briques moléculaires. Cette méthode et les nouvelles briques moléculaires ainsi formées permettraient d'avancer vers davantage d'applications, en particulier dans le domaine pharmaceutique.Vincent Debrauwer, Aneta Turlik, Lénaic Rummler, Alessandro Prescimone, Nicolas Blanchard, K. N. Houk, and Vincent Bizet.- Juin 2020.