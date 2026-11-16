♻️ Verschmutztes Wasser, eine unwahrscheinliche Rohstoffquelle

Verschmutztes Wasser, das schwer zu behandeln ist, könnte nun dazu dienen, gleichzeitig zwei nützliche Produkte herzustellen.

Das Verfahren betrifft industrielle Abwässer, die mit Alkoholen, insbesondere Methanol, belastet sind. Forschende haben es als Ausgangsstoff genutzt. Ihr System wandelt Methanol in Natriumformiat um und erzeugt gleichzeitig hochreinen Wasserstoff.

Abwassereinleitungen

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Dafür nutzten sie lediglich Elektrizität. Auf der einen Seite verliert das im Wasser vorhandene Methanol nach und nach Wasserstoff und wird zu Formiat. Auf der anderen Seite entsteht durch eine Reaktion gasförmiger Wasserstoff. Die Elektrizität dient somit dazu, einen Schadstoff zu behandeln und zugleich Produkte zurückzugewinnen, die einen industriellen Wert haben können.

Das gewonnene Natriumformiat ist nicht nur ein Rückstand dieser Umwandlung. Die Forschenden geben an, dass es nach der Reinigung Industriequalität erreicht.

Die Anlage zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass zwischen den Bereichen, in denen die Reaktionen ablaufen, keine Membran vorhanden ist. Solche Membranen dienen gewöhnlich dazu, bestimmte chemische Spezies zu trennen. In Abwässern mit zahlreichen Substanzen können sie sich jedoch zusetzen und an Wirksamkeit verlieren. Ihr Wegfall beseitigt daher ein Bauteil, das bei einer längeren Behandlung besonders anfällig für Ablagerungen ist.

Die Forschenden beschränkten sich nicht auf im Labor vorbereitetes Wasser. Sie testeten ihre Anlage mit echtem Abwasser aus einer Tätigkeit im Zusammenhang mit aus Kohle hergestelltem Methanol. Dabei wurden etwa 85 % des Methanols in Formiat umgewandelt. Die Anlage funktionierte außerdem 2.000 Stunden lang kontinuierlich, also mehr als 83 Tage.

Der Übergang zu einer industriellen Anlage muss derzeit noch bestätigt werden. Die Zusammensetzung des Abwassers kann je nach Standort variieren und die Reaktionen oder die Reinigung beeinträchtigen. Die Forschenden untersuchten jedoch bereits die Maßstabsvergrößerung und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Künftige Versuche könnten insbesondere zeigen, wie es sich bei anderen alkoholreichen Abwässern verhält.