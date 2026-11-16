♻️ Un agua contaminada, fuente improbable de materias primas

Un agua contaminada difícil de tratar podría servir ahora para fabricar dos productos útiles al mismo tiempo.

El proceso se aplica a vertidos industriales cargados de alcoholes, en particular metanol. Los investigadores lo utilizaron como materia prima. Su sistema transforma el metanol en formiato de sodio, al tiempo que produce hidrógeno de gran pureza.

Vertidos de aguas residuales

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Para ello, utilizaron simplemente electricidad. Por un lado, el metanol presente en el agua pierde hidrógeno progresivamente y se convierte en formiato. Por otro, una reacción produce hidrógeno gaseoso. La electricidad permite así tratar un contaminante y recuperar al mismo tiempo productos que pueden tener valor industrial.

El formiato de sodio obtenido no es solo un residuo de esta transformación. Los investigadores indican que alcanza una calidad industrial después de su purificación.

El dispositivo también destaca por la ausencia de una membrana entre las zonas donde tienen lugar las reacciones. Estas membranas suelen servir para separar determinadas especies químicas. Sin embargo, en aguas residuales cargadas de numerosas sustancias, pueden obstruirse y perder eficacia. Su eliminación retira así una pieza especialmente expuesta a la acumulación de depósitos durante un tratamiento prolongado.

Los investigadores no se limitaron a utilizar agua preparada en el laboratorio. Probaron su instalación con agua residual real procedente de una actividad relacionada con la producción de metanol a partir de carbón. Aproximadamente el 85 % del metanol se convirtió entonces en formiato. El dispositivo también funcionó de manera continua durante 2 000 horas, es decir, más de 83 días.

El paso a una instalación industrial aún debe confirmarse. La composición de las aguas residuales puede variar según los sitios y perturbar las reacciones o la purificación. No obstante, los investigadores estudiaron el cambio de escala y el interés económico del proceso. Futuros ensayos podrán determinar, en particular, cómo se comporta con otros vertidos ricos en alcoholes.