🌕 Für eine Reise zum Mond bereitet China ein heikles Manöver vor

Um Astronauten zum Mond zu schicken, bereitet China ein riskantes Manöver in der Mondumlaufbahn vor.

Das Projekt basiert auf zwei getrennten Starts. Eine Rakete wird das für die Astronauten bestimmte Raumschiff Mengzhou transportieren. Eine andere wird Lanyue ins All bringen, das Raumfahrzeug, das für die Landung auf dem Mond zuständig ist. Beide Fahrzeuge werden getrennt fliegen, bevor sie sich in der Nähe unseres Trabanten treffen.

Fiktive Abbildung, Anspielung auf das amerikanische "Raising the Flag on Iwo Jima"

Warum nicht alles mit einer einzigen Rakete starten? Gleichzeitig eine Besatzung und ein für den Abstieg zum Mond ausgelegtes Fahrzeug zu transportieren, erfordert eine große Startkapazität. Indem sie die beiden Fahrzeuge trennen, verteilen die Ingenieure diese Last auf zwei Flüge. Diese Lösung erfordert jedoch einen zusätzlichen Schritt: Ihr Treffen im All muss gelingen.

Genauer gesagt müssen Mengzhou und Lanyue ihre Flugbahn anpassen, um am selben Ort und zur selben Zeit anzukommen. Anschließend müssen sie aneinander andocken. Dieser Vorgang wird als Andocken bezeichnet. Die Astronauten können dann vom Raumschiff in das Mondmodul wechseln.

An Bord von Lanyue wird ein Teil der Besatzung zur Oberfläche hinabsteigen. Die Astronauten können dort wissenschaftliche Arbeiten durchführen, bevor sie wieder aufbrechen. Das Modul muss anschließend in der Mondumlaufbahn wieder zu Mengzhou aufschließen, um ihre Rückkehr zu ermöglichen. Der Erfolg der Mission wird daher auch von einem zweiten Treffen zwischen den beiden Raumfahrzeugen abhängen.

China ist noch nicht an diesem Punkt. Mehrere Tests wurden jedoch bereits durchgeführt. Mengzhou musste insbesondere Tests seines Notfall-Rettungssystems absolvieren, das die Besatzung schützen soll, falls beim Start etwas schiefgeht. Lanyue wurde auf Landungs- und Startphasen getestet.

Die chinesischen Verantwortlichen wollen auch aus den automatischen Chang'e-Mondmissionen Nutzen ziehen. Diese Raumfahrzeuge haben es ermöglicht, Erfahrungen bei der Erforschung des Mondes zu sammeln, ohne Menschen zu transportieren. Die aus diesen Missionen gewonnenen Erkenntnisse und technischen Mittel können zur Vorbereitung bemannter Flüge beitragen.

Ein Schritt bleibt besonders wichtig: die Funktionsweise des Gesamtsystems zu überprüfen, bevor Astronauten an Bord gehen. Unbemannte Tests sind geplant, um die verschiedenen Abläufe zu kontrollieren. China muss insbesondere nachweisen, dass seine Fahrzeuge sich treffen, aneinander andocken und nach einem Aufenthalt auf dem Mond eine sichere Rückkehr gewährleisten können.