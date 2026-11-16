♻️ Uma água poluída, fonte improvável de matérias-primas

Uma água poluída difícil de tratar poderia agora ser usada para fabricar dois produtos úteis ao mesmo tempo.

O processo envolve efluentes industriais carregados de álcoois, especialmente metanol. Pesquisadores o utilizaram como matéria-prima. O sistema transforma o metanol em formiato de sódio, ao mesmo tempo que produz hidrogênio de alta pureza.

Efluentes de águas residuais

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Para isso, eles utilizaram apenas eletricidade. De um lado, o metanol presente na água perde gradualmente hidrogênio e se transforma em formiato. Do outro, uma reação produz hidrogênio gasoso. A eletricidade serve, portanto, para tratar um poluente e, ao mesmo tempo, recuperar produtos que podem ter valor industrial.

O formiato de sódio obtido não é apenas um resíduo dessa transformação. Os pesquisadores indicam que ele alcança qualidade industrial após a purificação.

O dispositivo também se destaca pela ausência de uma membrana entre as áreas onde ocorrem as reações. Essas membranas normalmente servem para separar determinadas espécies químicas. Em águas residuais carregadas de muitas substâncias, porém, elas podem ficar obstruídas e perder eficiência. Sua remoção elimina, portanto, uma peça particularmente exposta à formação de depósitos durante um tratamento prolongado.

Os pesquisadores não se limitaram a uma água preparada em laboratório. Eles testaram sua instalação com uma verdadeira água residual proveniente de uma atividade relacionada ao metanol produzido a partir do carvão. Cerca de 85% do metanol foi então convertido em formiato. O dispositivo também funcionou continuamente durante 2.000 horas, ou seja, mais de 83 dias.

A implantação em uma instalação industrial ainda precisa ser confirmada. A composição das águas residuais pode variar conforme o local e perturbar as reações ou a purificação. Os pesquisadores, contudo, estudaram a ampliação da escala e o interesse econômico do processo. Testes futuros poderão determinar, em particular, como ele se comporta com outros efluentes ricos em álcoois.