♻️ Une eau polluée, source improbable de matières premières

Une eau polluée difficile à traiter pourrait désormais servir à fabriquer deux produits utiles en même temps.

Le procédé concerne des rejets industriels chargés en alcools, notamment en méthanol. Des chercheurs l’ont utilisé comme matière de départ. Leur système transforme le méthanol en formiate de sodium, tout en produisant de l’hydrogène de haute pureté.

Rejets d'eau usée

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Ils ont pour cela simplement utilisé de l’électricité. D’un côté, le méthanol présent dans l’eau perd progressivement de l’hydrogène et devient du formiate. De l’autre, une réaction produit de l’hydrogène gazeux. L’électricité sert donc à traiter un polluant tout en récupérant des produits qui peuvent avoir une valeur industrielle.

Le formiate de sodium obtenu n’est pas seulement un résidu de cette transformation. Les chercheurs indiquent qu’il atteint une qualité industrielle après purification.

Le dispositif se distingue aussi par l’absence de membrane entre les zones où se déroulent les réactions. Ces membranes servent habituellement à séparer certaines espèces chimiques. Dans des eaux usées chargées de nombreuses substances, elles peuvent cependant s’encrasser et perdre en efficacité. Leur suppression retire donc une pièce particulièrement exposée aux dépôts lors d’un traitement prolongé.

Les chercheurs ne se sont pas limités à une eau préparée en laboratoire. Ils ont testé leur installation avec une véritable eau usée issue d’une activité liée au méthanol produit à partir du charbon. Environ 85 % du méthanol a alors été converti en formiate. Le dispositif a également fonctionné en continu pendant 2 000 heures, soit plus de 83 jours.

Le passage à une installation industrielle reste pour le moment à confirmer. La composition des eaux usées peut changer selon les sites et perturber les réactions ou la purification. Les chercheurs ont toutefois étudié le changement d’échelle et l’intérêt économique du procédé. De futurs essais pourront notamment déterminer comment celui-ci se comporte avec d’autres rejets riches en alcools.