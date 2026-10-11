🫁 Wir reagieren beim Ausatmen schneller

Unsere Reaktionsgeschwindigkeit variiert im Verlauf eines einzigen Atemzugs, mit einem messbaren Vorteil in dem Moment, in dem wir ausatmen.

Atmen scheint automatisch und unabhängig von unseren Gedanken abzulaufen. Dennoch begleitet der Atemrhythmus die Aktivität mehrerer Hirnregionen. Frühere Arbeiten hatten bestimmte Atemphasen bereits mit Gedächtnis, Emotionen oder Wahrnehmung in Verbindung gebracht. Ein Team wollte herausfinden, ob dieser Zyklus auch die Geschwindigkeit unserer Antworten verändert.

An dem Experiment nahmen 35 Erwachsene teil. Die Teilnehmenden sollten so schnell wie möglich auf das Erscheinen eines visuellen Signals reagieren, während ihre Atmung aufgezeichnet wurde. So konnten die Forschenden feststellen, ob jeder Reiz während einer Einatmung oder einer Ausatmung aufgetreten war.

Der durchschnittliche Unterschied beträgt 41 Millisekunden zugunsten der Ausatmung. Das mag sehr kurz erscheinen, doch die menschliche Reaktionszeit wird selbst in einigen hundert Millisekunden gemessen. Der Effekt entspricht daher einer auf der Ebene einer schnellen Reaktion feststellbaren Veränderung.

Die Forschenden untersuchten auch den genauen Zeitpunkt innerhalb des Atemzyklus. Die Leistungen unterschieden sich nicht nur zwischen den beiden großen Kategorien Einatmung und Ausatmung. Die Wahrscheinlichkeit, schnell zu antworten, variierte allmählich mit der Atemphase, was auf einen mit dem Zyklus selbst verbundenen Rhythmus hindeutet.

Warum sollte ein- oder ausströmende Luft unsere Reaktion verändern? Die Atmung erzeugt mechanische und neuronale Signale, die zum Gehirn weitergeleitet werden. Sie geht außerdem mit Schwankungen der Gehirnaktivität einher. Diese Schwingungen könnten bestimmte Netzwerke vorübergehend mehr oder weniger bereit machen, einen Reiz zu verarbeiten und eine Handlung auszulösen.

Die Studie zeigt nicht, dass willentliches Ausatmen systematisch leistungsfähiger macht. Die Teilnehmenden versuchten nicht, ihre Atmung mit dem Signal zu synchronisieren, das unvorhersehbar erschien. Eine erzwungene Atmung könnte die Aufmerksamkeit zudem verändern und andere Effekte hervorrufen.

Die Studie bezieht sich außerdem auf eine kleine Gruppe von Erwachsenen und eine sehr einfache visuelle Aufgabe. Es bleibt zu klären, ob dieselbe Verschiebung bei längeren Entscheidungen, sportlichen Bewegungen oder Situationen auftritt, in denen mehrere Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen.

Die Forschenden können nun untersuchen, ob sich der Effekt durch körperliche Anstrengung, das Alter oder unterschiedliche Atemrhythmen verändert. Parallel durchgeführte Messungen der Gehirnaktivität könnten außerdem zeigen, welche Hirnregionen dem Atemzyklus in genau dem Moment folgen, in dem eine Reaktion ausgelöst wird.