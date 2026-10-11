🫁 Reaccionamos más rápido al espirar

Nuestra velocidad de reacción varía a lo largo de una simple respiración, con una ventaja medible en el momento en que espiramos.

Respirar parece automático e independiente de nuestros pensamientos. Sin embargo, el ritmo respiratorio acompaña la actividad de varias regiones del cerebro. Trabajos anteriores ya habían relacionado ciertas fases de la respiración con la memoria, las emociones o la percepción. Un equipo quiso saber si este ciclo también modificaba la rapidez de nuestras respuestas.

El experimento reunió a 35 adultos. Los participantes debían reaccionar lo más rápido posible ante la aparición de una señal visual, mientras se registraba su respiración. De este modo, los investigadores podían determinar si cada estímulo había aparecido durante una inspiración o una espiración.

La diferencia media alcanza los 41 milisegundos a favor de la espiración. Puede parecer muy poco, pero el tiempo de reacción humano se mide en sí mismo en unos pocos cientos de milisegundos. Por tanto, el efecto representa una variación detectable a la escala de una respuesta rápida.

Los investigadores también examinaron el momento preciso del ciclo respiratorio. El rendimiento no cambiaba únicamente entre dos grandes categorías, inspiración y espiración. La probabilidad de responder rápidamente variaba de forma progresiva con la fase de la respiración, lo que indica un ritmo vinculado al propio ciclo.

¿Por qué el aire que entra o sale modificaría nuestra reacción? La respiración produce señales mecánicas y nerviosas que llegan hasta el cerebro. También acompaña variaciones de la actividad cerebral. Estas oscilaciones podrían hacer que ciertas redes estuvieran momentáneamente más o menos preparadas para procesar un estímulo y desencadenar una acción.

El experimento no demuestra que espirar voluntariamente nos haga sistemáticamente más eficientes. Los participantes no intentaban sincronizar su respiración con la señal, que aparecía de forma impredecible. Además, una respiración forzada podría modificar la atención e introducir otros efectos.

El estudio también se realizó con un grupo reducido de adultos y con una tarea visual muy sencilla. Queda por saber si el mismo desfase aparece durante decisiones más largas, movimientos deportivos o situaciones en las que deben procesarse varias informaciones al mismo tiempo.

Los investigadores podrán comprobar ahora si el efecto cambia con el esfuerzo físico, la edad o distintos ritmos respiratorios. Las mediciones de la actividad cerebral realizadas en paralelo también podrían mostrar qué regiones siguen el ciclo de la respiración en el momento preciso en que se desencadena una respuesta.