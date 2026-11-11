🦜 Weniger als 50 Überlebende, aber ein Aussterben noch vermeidbar?

Wenn in freier Wildbahn nur noch 20 oder 30 Tiere einer Art leben, scheint ihr Verschwinden oft unvermeidlich. Die Tiere haben Schwierigkeiten, Partner zu finden, und ihre Nachkommen laufen eher Gefahr, gemeinsame Vorfahren zu haben. Eine neue Studie zeigt jedoch, dass solche Populationen nicht zwangsläufig dem Untergang geweiht sind.

Forschende der Monash University in Australien und der Zoological Society of London untersuchten das Schicksal bedrohter Vögel und Säugetiere. Ihr gemeinsames Merkmal: Jede dieser Arten war seit 1950 unter die Schwelle von 50 wild lebenden Individuen gesunken. Von den 147 erfassten Arten verfügten 141 über ausreichend Daten, um ihre Entwicklung zu bewerten.

Eine Lord-Howe-Ralle (Gallirallus sylvestris)

Bild: Wikimedia

Die Ergebnisse sind verblüffend. Von den 51 Arten, bei denen direkte Maßnahmen zur Vergrößerung ihrer Bestände ergriffen worden waren, erreichten 61 % wieder mindestens 100 Individuen. Von den Arten, die keine direkte Hilfe erhalten hatten, erreichten dagegen nur 2 % dieses Niveau. In dieser letzten Gruppe verschwanden 37 % der Arten.

Was bedeutet direkte Hilfe? Tiere können beispielsweise in spezialisierten Zentren aufgezogen und anschließend ausgewildert werden. Die Teams können auch einzelne Tiere in ein geeignetes Gebiet umsiedeln, um eine zu kleine Population zu stärken. Diese Maßnahmen erfordern Zeit, Ressourcen und genaue Kenntnisse über die betroffenen Tiere.

Doch mehr Nachwuchs hervorzubringen reicht nicht aus, wenn die Ursachen des Rückgangs bestehen bleiben. Ein vom Menschen eingeführtes Raubtier kann weiterhin die neu angekommenen Tiere töten. Ebenso kann ein zerstörter Lebensraum eine wachsende Population nicht dauerhaft aufnehmen. Die besten Ergebnisse der Studie betrafen gerade die Arten, bei denen die Teams mehrere Schutzmaßnahmen miteinander kombinierten.

Ein Beispiel stammt von der Lord-Howe-Insel in Australien. Ende der 1970er-Jahre gab es nur noch 23 Lord-Howe-Rallen, flugunfähige Vögel, die am Boden leben. Dank der Schutzmaßnahmen umfasst ihre Population inzwischen mehr als 1.600 Individuen.

Einige Arten können schwerer zu retten sein als andere, insbesondere abhängig von ihrem Lebensraum und den Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind.

Dennoch bleibt ein reales Risiko: Wenn nur sehr wenige Überlebende vorhanden sind, können Fortpflanzungen zwischen eng verwandten Tieren die folgenden Generationen schwächen. Die Forschenden betonen jedoch, dass eine extrem geringe Ausgangspopulation allein nicht ausreichen sollte, eine Art zum Aussterben zu verurteilen.