🦜 Menos de 50 sobreviventes, mas uma extinção ainda evitável?

Quando restam apenas 20 ou 30 animais de uma mesma espécie na natureza, o desaparecimento muitas vezes parece inevitável. Os indivíduos têm dificuldade para encontrar parceiros, e seus filhotes correm maior risco de compartilhar os mesmos ancestrais. No entanto, um novo estudo mostra que essas populações não estão necessariamente condenadas.

Pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, e da Sociedade Zoológica de Londres analisaram o destino de aves e mamíferos ameaçados. O ponto em comum: cada uma dessas espécies havia ficado abaixo do limiar de 50 indivíduos vivendo em estado selvagem desde 1950. Das 147 espécies registradas, 141 dispunham de dados suficientes para avaliar sua evolução.

Uma galinha-d'água de Lord Howe (Gallirallus sylvestris)

Imagem Wikimedia

Os resultados são impressionantes. Entre as 51 espécies que se beneficiaram de ações diretas para aumentar seus efetivos, 61% voltaram a contar com pelo menos 100 indivíduos. Em contrapartida, entre aquelas que não receberam nenhuma ajuda direta, apenas 2% atingiram esse nível. Nesse último grupo, 37% das espécies desapareceram.

O que significa uma ajuda direta? Pode envolver a criação de animais em centros especializados antes de soltá-los. As equipes também podem transferir alguns indivíduos para uma área adequada, a fim de reforçar uma população pequena demais. Essas intervenções exigem tempo, recursos e um bom conhecimento dos animais envolvidos.

Mas fazer nascer mais filhotes não é suficiente se as causas do declínio continuarem presentes. Um predador introduzido pelo ser humano pode continuar matando os recém-chegados. Da mesma forma, um habitat destruído já não pode abrigar uma população crescente de forma duradoura. Os melhores resultados do estudo dizem respeito justamente às espécies para as quais as equipes combinaram várias formas de proteção.

Três galinhas-d'água de Lord Howe (Gallirallus sylvestris) no solo da floresta da ilha Lord Howe, na Austrália.

Crédito: Toby Hudson / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 AU.

Um exemplo vem da ilha Lord Howe, na Austrália. No fim da década de 1970, restavam apenas 23 galinhas-d'água de Lord Howe, aves terrestres incapazes de voar. Graças aos esforços de conservação, sua população agora ultrapassa 1.600 indivíduos.

Algumas espécies podem ser mais difíceis de salvar do que outras, especialmente dependendo de seu habitat e das ameaças que enfrentam.

Ainda existe um risco muito real: quando os sobreviventes são muito poucos, a reprodução entre parentes próximos pode fragilizar as gerações seguintes. Os pesquisadores ressaltam, contudo, que uma população inicial extremamente baixa não deveria ser suficiente para condenar uma espécie.