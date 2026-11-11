🦜 ¿Menos de 50 supervivientes, pero una extinción aún evitable?

Cuando solo quedan 20 o 30 animales de una misma especie en la naturaleza, su desaparición suele parecer inevitable. A los individuos les cuesta encontrar pareja y sus crías corren más riesgo de tener los mismos antepasados. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que estas poblaciones no están necesariamente condenadas.

Investigadores de la Universidad Monash, en Australia, y de la Sociedad Zoológica de Londres examinaron el destino de aves y mamíferos amenazados. Su punto en común: cada una de estas especies había caído por debajo del umbral de 50 individuos viviendo en estado silvestre desde 1950. De las 147 especies registradas, 141 disponían de datos suficientes para evaluar su evolución.

Un rascón de Lord Howe (Gallirallus sylvestris)

Imagen de Wikimedia

Los resultados son sorprendentes. De las 51 especies que se beneficiaron de acciones directas para aumentar su población, el 61 % recuperó al menos 100 individuos. En cambio, entre las que no recibieron ninguna ayuda directa, solo el 2 % alcanzó ese nivel. En este último grupo, el 37 % de las especies desapareció.

¿Qué significa una ayuda directa? Puede consistir en criar animales en centros especializados antes de liberarlos. Los equipos también pueden trasladar algunos individuos a una zona adecuada para reforzar una población demasiado pequeña. Estas intervenciones requieren tiempo, recursos y un buen conocimiento de los animales afectados.

Pero hacer nacer más crías no basta si las causas del declive siguen presentes. Un depredador introducido por el ser humano puede continuar matando a los recién llegados. Del mismo modo, un hábitat destruido ya no puede acoger de forma duradera a una población en crecimiento. Precisamente, los mejores resultados del estudio corresponden a las especies cuyos equipos combinaron varias formas de protección.

Tres rascones forestales (Gallirallus sylvestris) sobre el suelo del bosque de la isla de Lord Howe, en Australia.

Crédito: Toby Hudson / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 AU.

Un ejemplo procede de la isla de Lord Howe, en Australia. A finales de la década de 1970, solo quedaban 23 rascones de Lord Howe, aves terrestres incapaces de volar. Gracias a los esfuerzos de conservación, su población supera ahora los 1.600 individuos.

Algunas especies pueden ser más difíciles de salvar que otras, especialmente según su entorno y las amenazas que afrontan.

Sin embargo, sigue existiendo un riesgo muy real: cuando quedan muy pocos supervivientes, los apareamientos entre parientes cercanos pueden debilitar a las generaciones siguientes. No obstante, los investigadores subrayan que una población inicial extremadamente baja no debería bastar para condenar a una especie.