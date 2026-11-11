🦜 Moins de 50 survivants, mais une extinction encore évitable ?

Quand il ne reste que 20 ou 30 animaux d'une même espèce dans la nature, la disparition paraît souvent inévitable. Les individus ont du mal à trouver des partenaires et leurs petits risquent davantage de partager les mêmes ancêtres. Pourtant, une nouvelle étude montre que ces populations ne sont pas forcément condamnées.

Des chercheurs de l'université Monash, en Australie, et de la Société zoologique de Londres ont examiné le sort d'oiseaux et de mammifères menacés. Leur point commun : chacune de ces espèces était passée sous le seuil de 50 individus vivant à l'état sauvage depuis 1950. Sur 147 espèces recensées, 141 disposaient d'un recul suffisant pour évaluer leur évolution.

Un râle de Lord Howe (Gallirallus sylvestris)

Image Wikimedia

Les résultats sont frappants. Parmi les 51 espèces ayant bénéficié d'actions directes pour augmenter leurs effectifs, 61 % ont retrouvé au moins 100 individus. En revanche, parmi celles qui n'ont reçu aucune aide directe, seulement 2 % ont atteint ce niveau. Dans ce dernier groupe, 37 % des espèces ont disparu.

Que signifie une aide directe ? Il peut s'agir d'élever des animaux dans des centres spécialisés avant de les relâcher. Les équipes peuvent aussi déplacer certains individus vers une zone adaptée, afin de renforcer une population trop petite. Ces interventions demandent du temps, des moyens et une bonne connaissance des animaux concernés.

Mais faire naître davantage de petits ne suffit pas si les causes du déclin restent présentes. Un prédateur introduit par l'être humain peut continuer à tuer les nouveaux arrivants. De même, un habitat détruit ne peut plus accueillir durablement une population grandissante. Les meilleurs résultats de l'étude concernent justement les espèces pour lesquelles les équipes ont combiné plusieurs formes de protection.

Trois râles sylvestres (Gallirallus sylvestris) sur le sol forestier de l'île Lord Howe, en Australie.

Crédit : Toby Hudson / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 AU.

Un exemple vient de l'île Lord Howe, en Australie. À la fin des années 1970, il ne restait que 23 râles de Lord Howe, des oiseaux terrestres incapables de voler. Grâce aux efforts de conservation, leur population dépasse désormais 1 600 individus.

Certaines espèces peuvent être plus difficiles à sauver que d'autres, notamment selon leur milieu et les menaces qu'elles subissent.

Reste un risque bien réel : lorsque les survivants sont très peu nombreux, les reproductions entre proches parents peuvent fragiliser les générations suivantes. Les chercheurs soulignent néanmoins qu'un effectif initial extrêmement bas ne devrait pas suffire à condamner une espèce.