🧠 Hinterlässt Bulimie sichtbare Spuren im Gehirn?

Die bislang größte bildgebende Studie zur Bulimie entdeckt Unterschiede in mehreren Hirnregionen.

Bulimie ist eine Essstörung, die durch wiederkehrende Essanfälle gekennzeichnet ist. Während dieser Episoden werden große Nahrungsmengen mit dem Gefühl eines Kontrollverlusts verzehrt. Darauf folgen Verhaltensweisen, die dies ausgleichen sollen, zum Beispiel selbst herbeigeführtes Erbrechen. Die mit der Störung verbundenen Mechanismen im Gehirn sind noch nicht vollständig bekannt.

Um ein aussagekräftigeres Bild zu erhalten, führten die Forschenden die Daten von 786 Teilnehmerinnen aus 17 internationalen Gruppen zusammen. Unter ihnen litten 369 an Bulimie, während 417 die Vergleichsgruppe bildeten. Alle hatten sich einer MRT-Untersuchung unterzogen, mit der sich die Struktur des Gehirns ohne chirurgischen Eingriff beobachten lässt.

Die Forschenden verglichen die Größe verschiedener Regionen sowie die Oberfläche der Großhirnrinde, der äußeren Schicht des Gehirns. Bei den Teilnehmerinnen mit Bulimie wies der Nucleus accumbens im Durchschnitt ein etwas geringeres Volumen auf. Diese kleine Region ist unter anderem an Belohnungs- und Motivationsprozessen beteiligt.

Zwei Bereiche der Großhirnrinde in der Nähe der Schläfen wiesen ebenfalls eine geringere durchschnittliche Oberfläche auf. Dagegen fanden die Forschenden keinen signifikanten Unterschied bei der Dicke der Großhirnrinde. Die beobachteten Abweichungen sind gering: Sie beschreiben durchschnittliche Unterschiede zwischen Gruppen und keine Anomalie, anhand derer sich eine erkrankte Person im MRT erkennen ließe.

Ein weiteres Ergebnis betrifft die Häufigkeit der Essanfälle. Je häufiger diese auftraten, desto häufiger wurde in mehreren zusätzlichen Regionen eine geringere Oberfläche beobachtet. Einige dieser Regionen sind an der Verhaltenskontrolle, der Wahrnehmung von Körperempfindungen oder der Verarbeitung von Belohnungen beteiligt.

Die Gesamtzahl der kompensatorischen Verhaltensweisen war dagegen mit keinem der gemessenen anatomischen Merkmale verbunden. Diese Unterscheidung ist interessant, da sowohl Essanfälle als auch kompensatorische Verhaltensweisen zur klinischen Beurteilung der Bulimie beitragen. Sie scheinen daher nicht dieselbe Beziehung zur Gehirnstruktur zu haben.

Die Studie erlaubt keine Aussage darüber, was zuerst auftritt. Die beobachteten Unterschiede könnten bestimmte Symptome begünstigen, eine Folge der Erkrankung sein oder von anderen Faktoren abhängen. Die Autorinnen und Autoren überprüften jedoch mehrere Elemente, die den Vergleich verzerren könnten, darunter die Krankheitsdauer, depressive Symptome und die Einnahme psychotroper Medikamente.

Künftige Forschungen sollten Patientinnen insbesondere über einen längeren Zeitraum begleiten. So ließe sich feststellen, ob sich diese Merkmale mit den Essanfällen, der Erkrankung oder der Behandlung verändern. Eine solche Nachbeobachtung würde vor allem dabei helfen, zwischen einer bereits vor der Bulimie vorhandenen Besonderheit und einer nach ihrem Beginn aufgetretenen Veränderung zu unterscheiden.