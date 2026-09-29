🧠 A bulimia deixa uma marca visível no cérebro?

O maior estudo de imagem dedicado à bulimia identifica diferenças em várias áreas do cérebro.

A bulimia é um transtorno alimentar marcado por crises repetidas. Durante esses episódios, uma grande quantidade de comida é consumida com uma sensação de perda de controle. Eles são seguidos de comportamentos destinados a compensar, como vômitos provocados. Os mecanismos cerebrais associados ao transtorno ainda são pouco conhecidos.

Para obter uma imagem mais sólida, os pesquisadores reuniram dados de 786 participantes provenientes de 17 grupos internacionais. Entre elas, 369 tinham bulimia e 417 formavam o grupo de comparação. Todas haviam feito uma ressonância magnética, um exame que permite observar a estrutura do cérebro sem intervenção cirúrgica.

Os pesquisadores compararam o tamanho de diferentes regiões e a superfície do córtex, a camada externa do cérebro. Entre as participantes com bulimia, o núcleo accumbens apresentava, em média, um volume ligeiramente menor. Essa pequena região participa, entre outras coisas, dos mecanismos de recompensa e motivação.

Duas áreas do córtex situadas próximas às têmporas também apresentavam uma superfície média menor. Por outro lado, os pesquisadores não encontraram diferença significativa na espessura do córtex. As diferenças observadas são modestas: descrevem diferenças médias entre os grupos, não uma anomalia capaz de identificar uma pessoa doente em uma ressonância magnética.

Outro resultado diz respeito à frequência das crises alimentares. Quanto mais frequentes elas eram, mais se observava uma superfície reduzida em várias regiões adicionais. Algumas participam do controle do comportamento, da percepção das sensações vindas do corpo ou ainda do processamento da recompensa.

No entanto, o número total de comportamentos compensatórios não estava associado a nenhuma característica anatômica medida. Essa distinção é interessante, pois tanto as crises quanto os comportamentos compensatórios participam da avaliação clínica da bulimia. Portanto, eles não parecem manter a mesma relação com a estrutura cerebral.

O estudo não permite determinar o que surge primeiro. As diferenças observadas podem favorecer certos sintomas, ser consequência da doença ou depender de outros fatores. No entanto, os autores verificaram vários elementos que poderiam distorcer a comparação, incluindo a duração da doença, os sintomas depressivos e o uso de medicamentos psicotrópicos.

As próximas pesquisas deverão acompanhar especialmente pacientes ao longo do tempo. Elas poderão determinar se essas características evoluem com as crises, a doença ou o tratamento. Esse acompanhamento ajudaria sobretudo a distinguir uma particularidade presente antes da bulimia de uma modificação surgida após seu estabelecimento.