🧠 La boulimie laisse-t-elle une trace visible dans le cerveau ?

La plus vaste étude d’imagerie consacrée à la boulimie repère des différences dans plusieurs zones du cerveau.

La boulimie est un trouble du comportement alimentaire marqué par des crises répétées. Durant ces épisodes, une grande quantité de nourriture est consommée avec une sensation de perte de contrôle. Ils sont suivis de comportements destinés à compenser, par exemple des vomissements provoqués. Les mécanismes cérébraux associés au trouble restent encore mal connus.

Pour obtenir une image plus solide, les chercheurs ont réuni les données de 786 participantes provenant de 17 groupes internationaux. Parmi elles, 369 souffraient de boulimie et 417 formaient le groupe de comparaison. Toutes avaient passé une IRM, un examen permettant d’observer la structure du cerveau sans intervention chirurgicale.

Les chercheurs ont comparé la taille de différentes régions et la surface du cortex, la couche externe du cerveau. Chez les participantes atteintes de boulimie, le noyau accumbens présentait en moyenne un volume légèrement inférieur. Cette petite région intervient notamment dans les mécanismes de récompense et de motivation.

Deux zones du cortex situées près des tempes présentaient également une surface moyenne plus faible. En revanche, les chercheurs n’ont pas trouvé de différence significative dans l’épaisseur du cortex. Les écarts observés sont modestes : ils décrivent des différences moyennes entre groupes, pas une anomalie permettant d’identifier une personne malade sur une IRM.

Un autre résultat concerne la fréquence des crises alimentaires. Plus celles-ci étaient fréquentes, plus une surface réduite était observée dans plusieurs régions supplémentaires. Certaines participent au contrôle du comportement, à la perception des sensations venant du corps ou encore au traitement de la récompense.

Pourtant, le nombre total de comportements compensatoires n’était associé à aucune caractéristique anatomique mesurée. Cette distinction est intéressante, car crises et comportements compensatoires participent tous deux à l’évaluation clinique de la boulimie. Ils ne semblent donc pas entretenir la même relation avec la structure cérébrale.

L’étude ne permet pas de dire ce qui vient en premier. Les différences observées pourraient favoriser certains symptômes, résulter de la maladie ou dépendre d’autres facteurs. Les auteurs ont toutefois vérifié plusieurs éléments pouvant brouiller la comparaison, dont la durée de la maladie, les symptômes dépressifs et l’usage de médicaments psychotropes.

Les prochaines recherches devront notamment suivre des patientes au fil du temps. Elles pourront déterminer si ces caractéristiques évoluent avec les crises, la maladie ou le traitement. Ce suivi aiderait surtout à distinguer une particularité présente avant la boulimie d’une modification apparue après son installation.