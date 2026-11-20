Der chinesische Automobilhersteller BYD steigt ins Ladestationsgeschäft ein und setzt dabei auf zwei wichtige Besonderheiten: Laden in fünf Minuten und einen robotisierten Anschluss.

BYD stellte am 8. November 2026 seine neue Ladestation in der Wüste von Abu Dhabi vor. Da dort die Sonne besonders häufig scheint, erzeugen Photovoltaikmodule auf dem Dach Strom.

FLASH-Laden in der Wüste

Ein Auto mit einer 80-kWh-Batterie muss 48 kWh aufnehmen, um den Ladestand von 10 auf 70 Prozent zu erhöhen. Damit das in fünf Minuten gelingt, ist eine durchschnittliche Leistung von 576 kW nötig – elektrische Verluste noch nicht eingerechnet.

Eine solche Leistung lässt sich nur schwer mit der begrenzten Fläche an Solarmodulen über einigen Parkplätzen bereitstellen.

Deshalb hat BYD stationäre Batterien in die Anlage integriert. Sie speichern nach und nach Solarstrom und können die gespeicherte Energie schnell abgeben, sobald ein Fahrzeug vorfährt. Laut dem Hersteller könnte das System so unabhängig vom Stromnetz funktionieren. Wie autark die Anlage tatsächlich ist, wurde jedoch nicht näher erläutert.

Robotisiertes Laden

Das Ungewöhnlichste daran ist jedoch anderer Art: Ein Roboterarm übernimmt das Anschließen für den Fahrer.

Mithilfe eines Bildverarbeitungssystems erkennt er die Ladeklappe, öffnet sie und steckt den Stecker ein. Sensoren messen die während der Bewegung wirkenden Kräfte. So kann der Roboter die Position des Steckers anpassen.

Bei einem Auto mit kompatiblem automatisiertem Einparksystem kann der Fahrer sogar aussteigen, bevor das Fahrzeug seinen Ladeplatz erreicht.

Bei der Ladeleistung verspricht BYD mit seiner Schnellladetechnologie FLASH Charging eine Steigerung des Ladestands von 10 auf 70 Prozent in fünf Minuten. Von 10 auf 97 Prozent soll es nur neun Minuten dauern.

Bis Ende 2027 will der Hersteller weltweit 6.000 FLASH-Charging-Stationen errichten.