Im Süden Perus untersuchten Archäologen an der Fundstätte Jauranga die Überreste zweier sehr junger Mädchen, die gemeinsam in einem Keramikgefäß bestattet worden waren. Das Grab gehört zur Nazca-Kultur, die lange vor der Ankunft der Europäer in der Region verbreitet war. Einer der beiden Schädel wies eine besonders ungewöhnliche Form auf.

Statt zweier Augenhöhlen fanden die Forschenden nur eine, mitten im Gesicht. Auch mehrere Nasenknochen fehlten. Diese Fehlbildung wird Zyklopie genannt. Sie entsteht, wenn sich Gehirn und Gesicht zu Beginn der Schwangerschaft nicht normal voneinander abgrenzen.

Ausgewählte Schädel- und weitere Skelettelemente, die die bei Individuum JA13A beobachteten morphologischen Merkmale zeigen

Doch warum war dieses Kind mit dieser Fehlbildung zur Welt gekommen? Die Untersuchung der Knochen reichte nicht aus, um diese Frage zu beantworten. Deshalb analysierte das Team alte DNA aus den Überresten und verglich die Ergebnisse anschließend mit denen anderer Menschen, die früher in Südamerika gelebt hatten.

Die Antwort lag in den Chromosomen, den Strukturen, die unsere Erbinformation enthalten. Normalerweise besitzt jeder Mensch zwei Kopien des Chromosoms 13. Bei diesem Mädchen fanden die Forschenden drei: eine Anomalie namens Trisomie 13, die schwere Entwicklungsstörungen verursachen kann.

Zyklopie ist äußerst selten und tritt bei etwa einer von 100.000 Geburten auf. Betroffene Kinder sterben meist vor oder kurz nach der Geburt. Einige Hinweise an den Zähnen dieses Mädchens deuten jedoch auf eine Entwicklung hin, die noch Monate nach der Geburt andauerte. Ihre Knochen weisen dagegen auf einen deutlich früheren Tod hin.

Da die Krankheit das Wachstum der Zähne und Knochen verändert haben könnte, können die Forschenden nicht genau feststellen, wie lange das Kind lebte. Es wäre daher voreilig zu behaupten, sie habe mehrere Monate überlebt oder daraus abzuleiten, dass sie besondere Pflege erhalten habe.

Ein weiteres Detail fällt auf: Ihr Grab unterscheidet sich nicht von den bekannten Bestattungspraktiken der Nazca für kleine Kinder. Die beiden Mädchen lagen gemeinsam in demselben Gefäß, ohne zusätzliche Grabbeigaben. Die genetische Analyse zeigt jedoch, dass sie nicht dieselbe Mutter hatten.

Eine Frage bleibt offen, auf die die Genetik keine Antwort gibt: Warum wurden diese beiden Kinder gemeinsam bestattet?