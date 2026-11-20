El fabricante chino de automóviles BYD se lanza al negocio de las estaciones de carga con dos características principales: carga en 5 minutos y conexión robotizada.

BYD presentó el 8 de noviembre de 2026 su nueva estación de carga en el desierto de Abu Dabi. Como allí abunda el sol, los paneles fotovoltaicos instalados en el techo producen electricidad.

Carga FLASH en el desierto

Un coche con una batería de 80 kWh necesita recibir 48 kWh para pasar del 10 al 70 %. Para conseguirlo en cinco minutos, se requiere una potencia media de 576 kW, sin contar siquiera las pérdidas eléctricas.

Es difícil suministrar tanta potencia solo con la superficie de paneles solares situada sobre unas pocas plazas de estacionamiento.

Por eso, BYD ha integrado baterías estacionarias en su instalación. Estas acumulan electricidad solar de forma gradual y pueden suministrar rápidamente la energía almacenada cuando llega un vehículo. Según el fabricante, el sistema podría funcionar así de forma independiente de la red eléctrica. Sin embargo, no se ha especificado el grado real de autonomía de esta instalación.

Carga robotizada

Pero lo más inusual es de otra índole: un brazo robotizado se encarga de conectar el vehículo en lugar del conductor.

El brazo localiza la tapa de carga mediante un sistema de visión, la abre e inserta el conector. Unos sensores miden las fuerzas ejercidas durante el movimiento, lo que ayuda al robot a ajustar la posición del conector.

Si el coche cuenta con un sistema compatible de estacionamiento automatizado, el conductor incluso puede salir del habitáculo antes de que el vehículo llegue a su plaza de carga.

En cuanto al rendimiento, BYD anuncia que su tecnología de carga rápida FLASH Charging permite pasar del 10 al 70 % de carga en cinco minutos. Bastarían nueve minutos para alcanzar el 97 % partiendo del 10 %.

El fabricante prevé tener 6.000 estaciones FLASH Charging en todo el mundo para finales de 2027.