A fabricante chinesa de automóveis BYD está entrando no setor de estações de recarga, com duas características importantes: recarga em 5 minutos e conexão robotizada.

Em 8 de novembro de 2026, a BYD apresentou sua nova estação de recarga no deserto de Abu Dhabi. Como o sol é abundante na região, painéis fotovoltaicos instalados no telhado produzem eletricidade.

Recarga FLASH no deserto

Um carro com bateria de 80 kWh precisa receber 48 kWh para passar de 10% a 70% de carga. Para fazer isso em cinco minutos, é necessária uma potência média de 576 kW, sem contar as perdas elétricas.

É difícil fornecer tanta potência usando apenas a área de painéis solares instalada sobre algumas vagas de estacionamento.

Por isso, a BYD integrou baterias estacionárias à instalação. Elas acumulam gradualmente a eletricidade solar e podem fornecer rapidamente a energia armazenada quando um veículo chega. Segundo a fabricante, o sistema poderia funcionar de forma independente da rede elétrica. No entanto, o grau de autonomia real da instalação não foi informado.

Recarga robotizada

Mas o mais incomum é outra coisa: um braço robótico substitui o motorista na hora de conectar o carregador.

O braço localiza a portinhola de recarga usando um sistema de visão, abre-a e encaixa o conector. Sensores medem a força aplicada durante o movimento, ajudando o robô a ajustar a posição do conector.

Em um carro equipado com um sistema compatível de estacionamento automatizado, o motorista pode até sair do veículo antes de ele chegar à vaga de recarga.

Em termos de desempenho, a BYD anuncia que sua tecnologia de recarga rápida FLASH Charging permite passar de 10% a 70% de carga em cinco minutos. Nove minutos seriam suficientes para chegar a 97%, partindo de 10%.

A fabricante pretende ter 6.000 estações FLASH Charging em todo o mundo até o fim de 2027.