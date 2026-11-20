Le constructeur automobile chinois BYD se lance dans les stations de recharge, avec deux particularités majeures : une recharge en 5 minutes et un branchement robotisé.

BYD a présenté le 8 novembre 2026 sa nouvelle station de recharge dans le désert d'Abou Dhabi. Comme le soleil y est très présent, des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture produisent de l'électricité.

Recharge FLASH dans le désert

Une voiture disposant d'une batterie de 80 kWh doit recevoir 48 kWh pour passer de 10 à 70 %. Pour y parvenir en cinq minutes, il faut une puissance moyenne de 576 kW, sans même compter les pertes électriques.

Difficile de fournir une telle puissance avec la seule surface de panneaux solaires située au-dessus de quelques places de stationnement.

BYD a donc intégré des batteries stationnaires à son installation. Elles accumulent progressivement l'électricité solaire et peuvent restituer rapidement l'énergie stockée lorsqu'un véhicule se présente. Le système pourrait ainsi fonctionner indépendamment du réseau électrique, selon le constructeur. Le degré d'autonomie réel de cette installation n'a toutefois pas été précisé.

Recharge robotisée

Mais le plus inhabituel est d'une autre nature : un bras robotisé remplace le conducteur pour le branchement.

Ce dernier repère la trappe de recharge grâce à un système de vision, l'ouvre et insère la prise. Des capteurs mesurent les efforts exercés pendant le mouvement, ce qui aide le robot à ajuster la position du connecteur.

Pour une voiture équipée d'un système de stationnement automatisé compatible, le conducteur peut même quitter l'habitacle avant que le véhicule rejoigne sa place de recharge.

Côté performances, BYD annonce un passage de 10 à 70 % de charge en cinq minutes avec sa technologie de recharge rapide FLASH Charging. Neuf minutes suffiraient pour atteindre 97 % en partant de 10 %.

Le constructeur prévoit de disposer de 6 000 stations FLASH Charging dans le monde d'ici fin 2027.