🦕 Haben Landdinosaurier Algen gefressen?

Dinosaurier, die in Küstennähe lebten, könnten in ihre Ernährung auch Ressourcen aufgenommen haben, die direkt aus dem Meer stammten.

Vor etwa 100 Millionen Jahren teilte ein großes Binnenmeer Nordamerika in zwei Teile. An seinen Ufern lebten Dinosaurier, Krokodile, Fische und viele andere Tiere. Forschende wollten herausfinden, ob die Nähe zum Meer auch beeinflusste, was diese Tiere fraßen.

Die Welt während der Kreidezeit

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Um dies herauszufinden, analysierte das Team den Zahnschmelz fossiler Zähne aus mehreren Regionen der Vereinigten Staaten und Kanadas. Der Zahnschmelz bewahrt einen Teil der chemischen Signatur der Nahrung, die das Tier aufgenommen hat. Die Forschenden konzentrierten sich auf zwei Formen des Kohlenstoffs, deren Anteile je nach Herkunft der Nahrung variieren.

Die in ehemaligen Küstenumgebungen entdeckten Zähne enthielten mehr Kohlenstoff-13 als erwartet. Dieser Unterschied betrug im Vergleich zu den erwarteten Werten manchmal mehr als 5,5 ‰. Fossilien aus einer weit von der Küste entfernten Umgebung wiesen diese Abweichung dagegen nicht auf.

Eine Erklärung findet sich möglicherweise an den Stränden. Algen und einige Meerespflanzen besitzen eine andere Kohlenstoffsignatur als Landpflanzen. Nach einem Sturm oder durch die Gezeiten können große Mengen davon an die Küste gespült werden und zu einer Nahrungsquelle für Landtiere werden.

Einige pflanzenfressende Dinosaurier könnten diese aus dem Meer stammenden Pflanzen also direkt gefressen haben. Dieses Verhalten wäre keineswegs ungewöhnlich: Noch heute nutzen Landtiere regelmäßig Ressourcen, die an den Küsten abgelagert werden. Fossile Spuren hatten bereits gezeigt, dass große pflanzenfressende Dinosaurier der Kreidezeit gelegentlich Krebstiere fraßen.

Kleine Tiere fraßen das angeschwemmte Material und wurden anschließend selbst von Raubtieren gefressen. Auf diese Weise konnten Nährstoffe aus dem Meer nach und nach in einen großen Teil der Nahrungskette an Land gelangen.

Das Team möchte nun die Bedeutung dieser marinen Einträge in Abhängigkeit von der Entfernung zur Küste und den untersuchten Arten genauer bestimmen. Künftige Analysen könnten dieses Phänomen auch in anderen Küstenregionen der Kreidezeit untersuchen, um festzustellen, ob Strände für Dinosaurier eine regelmäßige Nahrungsquelle darstellten.