🦕 ¿Comían algas los dinosaurios terrestres?

Los dinosaurios que vivían cerca de las costas podrían haber incorporado a su alimentación recursos procedentes directamente del mar.

Hace unos 100 millones de años, un vasto mar interior dividía América del Norte en dos. Sus orillas albergaban dinosaurios, crocodilianos, peces y muchos otros animales. Los investigadores quisieron saber si esta proximidad al océano también influía en lo que comían.

El mundo durante el Cretácico

Imagen de Wikimedia

Para averiguarlo, el equipo analizó el esmalte de dientes fósiles procedentes de varias regiones de Estados Unidos y Canadá. El esmalte conserva parte de la firma química de los alimentos consumidos por el animal. Los investigadores se centraron en dos formas del carbono, cuyas proporciones varían según el origen de los alimentos.

Los dientes descubiertos en antiguos entornos costeros contenían más carbono 13 de lo previsto. En ocasiones, esta diferencia superaba los 5,5 ‰ con respecto a los valores esperados. En cambio, los fósiles procedentes de un entorno situado lejos de las costas no presentaban esta anomalía.

Una explicación quizá se encuentre en las playas. Las algas y ciertas plantas marinas poseen una firma de carbono diferente de la de los vegetales terrestres. Después de una tormenta o con las mareas, grandes cantidades pueden quedar varadas en la orilla y convertirse en una fuente de alimento para los animales terrestres.

Por tanto, algunos dinosaurios herbívoros pudieron comer directamente estos vegetales procedentes del mar. Este comportamiento no tendría nada de imposible: incluso hoy, algunos animales terrestres aprovechan habitualmente los recursos depositados en las costas. Las huellas fósiles ya habían revelado que grandes dinosaurios herbívoros del Cretácico consumían ocasionalmente crustáceos.

Pequeños animales se alimentaban de la materia varada y luego eran consumidos por depredadores. De un eslabón a otro, los nutrientes procedentes del mar podían acabar así en una gran parte de la cadena alimentaria terrestre.

Ahora el equipo quiere medir mejor la importancia de estos aportes marinos según la distancia a la orilla y las especies estudiadas. Los futuros análisis también podrán buscar este fenómeno en otras regiones costeras del Cretácico, para determinar si las playas constituían una fuente habitual de alimento para los dinosaurios.