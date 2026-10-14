🦕 Os dinossauros terrestres comiam algas?

Dinossauros que viviam perto das costas podem ter incluído em sua alimentação recursos vindos diretamente do mar.

Há cerca de 100 milhões de anos, um vasto mar interior dividia a América do Norte em duas partes. Suas margens abrigavam dinossauros, crocodilianos, peixes e muitos outros animais. Os pesquisadores quiseram saber se essa proximidade com o oceano também influenciava o que eles comiam.

O mundo durante o Cretáceo

Imagem Wikimedia

Para descobrir isso, a equipe analisou o esmalte de dentes fósseis provenientes de várias regiões dos Estados Unidos e do Canadá. O esmalte conserva parte da assinatura química dos alimentos consumidos pelo animal. Os pesquisadores se concentraram em duas formas de carbono, cujas proporções variam de acordo com a origem dos alimentos.

Os dentes descobertos em antigos ambientes costeiros continham mais carbono 13 do que o esperado. Essa diferença às vezes ultrapassava 5,5 ‰ em relação aos valores esperados. Por outro lado, os fósseis provenientes de um ambiente situado longe da costa não apresentavam essa anomalia.

Uma explicação talvez esteja nas praias. As algas e algumas plantas marinhas possuem uma assinatura de carbono diferente daquela dos vegetais terrestres. Após uma tempestade ou com as marés, grandes quantidades podem encalhar na costa e se tornar uma fonte de alimento para os animais terrestres.

Alguns dinossauros herbívoros podem, portanto, ter comido diretamente esses vegetais vindos do mar. Esse comportamento não seria impossível: ainda hoje, animais terrestres exploram regularmente os recursos depositados nas costas. Vestígios fósseis já haviam revelado que grandes dinossauros herbívoros do Cretáceo às vezes consumiam crustáceos.

Pequenos animais comiam os materiais encalhados e depois eram consumidos por predadores. Assim, de elo em elo, nutrientes vindos do mar podiam chegar a grande parte da cadeia alimentar terrestre.

A equipe agora quer medir melhor a importância dessas contribuições marinhas de acordo com a distância da costa e as espécies estudadas. Futuras análises também poderão investigar esse fenômeno em outras regiões costeiras do Cretáceo, para determinar se as praias constituíam uma fonte regular de alimento para os dinossauros.