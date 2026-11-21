Des chercheurs se sont intéressés à une région du cerveau appelée l'insula. Elle est cachée sous les replis du cortex et participe à notre perception du corps : douleur, chaleur, sensations dans le ventre ou émotions. Jusqu'ici, les scientifiques connaissaient son importance, sans bien comprendre comment ses différentes parties se répartissaient ces tâches.

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L'étude a réuni 87 patients suivis pour une épilepsie. Des médecins leur avaient déjà posé des électrodes dans le cerveau pour repérer l'origine de leurs crises. Les chercheurs ont utilisé ces équipements, sans en implanter de nouveaux pour l'expérience. Chez 50 participants, ils ont notamment envoyé de faibles impulsions électriques à différents endroits de l'insula.

Les résultats ont parfois été très concrets. Selon l'endroit stimulé, une personne pouvait ressentir une douleur dans une partie du corps, une sensation de chaleur, un engourdissement ou des picotements. D'autres décrivaient des nausées, des vertiges ou une impression étrange à l'intérieur du ventre. Ces sensations apparaissaient sans que la partie du corps concernée soit directement touchée.

En associant ces réponses à d'autres mesures de l'activité cérébrale, les chercheurs ont distingué quatre grandes zones. À l'arrière, l'une est surtout liée à la douleur et à la température. Une autre reçoit des sensations venant de plusieurs parties du corps. Plus en avant, une troisième est associée aux sensations internes, notamment celles du ventre, ainsi qu'à l'anxiété.

La quatrième zone, située tout à l'avant, a réservé une surprise. La stimuler ne provoquait généralement aucune sensation identifiable. Elle devenait pourtant active dans les exercices où les participants devaient remarquer un événement important ou changer leur manière d'agir.

Les chercheurs ont aussi étudié les échanges électriques entre ces différentes régions. La zone située la plus en avant semble exercer une influence importante sur les autres, avec des connexions vers des parties du cerveau impliquées dans l'attention et les décisions. Cela pourrait aider à comprendre pourquoi nos pensées et notre état émotionnel peuvent modifier la façon dont nous ressentons une douleur.

Cette cartographie pourrait aider les scientifiques à comprendre certaines douleurs persistantes, ainsi que les troubles où le cerveau interprète mal les signaux envoyés par le corps.