Das James-Webb-Weltraumteleskop hat eine Lichtform eingefangen, die Wissenschaftlern seit Jahrzehnten entgangen war.

Etwa 2.300 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Kepheus, entstehen gerade Sterne. Ein Teil der Materie, die diese jungen Sterne umkreist, wird mit hoher Geschwindigkeit in Form von Jets ausgestoßen. Wenn diese auf die umgebenden Gaswolken treffen, erzeugen sie Schockwellen, die die Materie erhitzen.

Die Materiejets des Objekts Herbig-Haro 211 (HH 211), im nahen Infrarot vom James-Webb-Weltraumteleskop beobachtet. Es handelt sich um denselben Objekttyp wie HH 168, der in dieser Studie untersucht wurde.

Bildnachweis: ESA/Webb, NASA, CSA, T. Ray (Dublin Institute for Advanced Studies) – CC BY 4.0.

In einer dieser Regionen, HH 168, haben Forscher ein „verbotenes“ Signal entdeckt.

Um diese Entdeckung zu verstehen, muss man sich ein kleines Molekül im Weltraum ansehen. Es heißt H₃⁺ und besteht aus drei Wasserstoffkernen, die sich zwei Elektronen teilen. Es ist daher positiv elektrisch geladen. An den chemischen Reaktionen, an denen es beteiligt ist, bilden sich zahlreiche weitere Moleküle in interstellaren Wolken.

Die drei Kerne bilden ein gleichseitiges Dreieck. Diese sehr symmetrische Anordnung verhindert normalerweise, dass das Molekül bestimmte Strahlungsformen aussendet, wenn es Rotationsenergie verliert. Doch 1986 berechneten zwei Forscher, dass die Rotation das Dreieck leicht verformen kann. Dadurch wird die elektrische Ladungsverteilung weniger symmetrisch, sodass eine ganz besondere Strahlung ausgesendet werden kann.

Diese Strahlung bezeichnen Physiker als verboten. Sie verstößt nicht gegen die Gesetze der Physik: Ihre Emission wird lediglich durch bestimmte übliche Regeln ausgeschlossen, die diese kleine Verformung außer Acht lassen.

Mit einem für Infrarotlicht empfindlichen Instrument des James-Webb-Teleskops konnten Astronomen das Licht aus HH 168 in seine Bestandteile zerlegen. Dabei unterschieden sie 26 helle Linien, die den gesuchten Emissionen entsprechen. Die stärkste hat eine Wellenlänge von etwa 16 Mikrometern und liegt damit weit außerhalb dessen, was unsere Augen wahrnehmen können.

Die Wissenschaftler durchsuchten auch ältere Beobachtungen des Teleskops und fanden diese Lichtsignatur in einer weiteren Region namens HH 211. Ihre am 6. November 2026 veröffentlichte Studie wurde von der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters zur Veröffentlichung angenommen.

Diese Entdeckung eröffnet eine neue Möglichkeit, die Bildung elektrisch geladener Moleküle in Gasen zu untersuchen, die von Schockwellen durchzogen werden. Die Forscher wissen allerdings noch nicht, wie effizient Teilchenkollisionen H₃⁺ die nötige Energie liefern, um diese Emissionen hervorzubringen.