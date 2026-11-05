🛰️ Ein Foto enthüllt das mysteriöse chinesische Raumflugzeug im Orbit

Seit mehreren Jahren bringt China ein „geheimes“ Raumfahrzeug ins All und wieder zurück. Eine Fotografie hat nun einen Teil des Geheimnisses gelüftet, das es umgibt.

Das Bild wurde 2024 aufgenommen, als das Raumfahrzeug die Erde umkreiste. Es wurde gerade in einem am 26. Oktober 2026 veröffentlichten US-Bericht öffentlich gemacht. Die Aufnahme wurde von einem Satelliten von Maxar erstellt, einem Unternehmen, das inzwischen Vantor heißt.

Fotografie des chinesischen Raumflugzeugs im Orbit, aufgenommen am 28. Mai 2024. Im hinteren Bereich ist ein Objekt sowie ausgefahrene Solarzellen zu sehen.

Bildnachweis: Maxar Technologies / Vantor, über den Nachrichtendienst des US-Verteidigungsministeriums.

Zu sehen ist ein kleines Raumflugzeug mit dreieckigen Flügeln, dessen Silhouette an ein Space Shuttle erinnert. Sein dunkler Rumpf ist für den Wiedereintritt in die Atmosphäre mit einem Hitzeschutz versehen. Außerdem sind die Türen seines Frachtraums und ein hinteres Modul mit Solarzellen zu erkennen.

Dieses Raumfahrzeug wird allgemein Shenlong oder „göttlicher Drache“ genannt. Anders als ein gewöhnlicher Satellit kann es nach mehreren Monaten im Orbit zur Erde zurückkehren. Nach seiner Bergung kann es für eine neue Mission vorbereitet werden. Es wird an Bord einer herkömmlichen Rakete gestartet.

China absolvierte 2020 den ersten Flug dieser Art. Mehrere Missionen folgten, einige davon dauerten viele Monate. Eine vierte Mission läuft seit Februar 2026. Die chinesischen Behörden äußern sich nur selten zu den Experimenten, die während dieser Aufenthalte im All durchgeführt werden.

Das US-Raumflugzeug X-37B auf einer Landebahn nach seiner Rückkehr zur Erde im März 2025. Dieses wiederverwendbare Raumfahrzeug weist vergleichbare Merkmale wie das chinesische Raumfahrtprogramm auf.

Bildnachweis: U.S. Space Force, gemeinfrei.

Dieser Mangel an Informationen lässt die Beobachter mit zahlreichen Fragen zurück. Daten zur Verfolgung der Umlaufbahn zeigen, dass das Raumfahrzeug kleine Objekte im All aussetzen kann. Außerdem wurden Manöver in der Nähe einiger dieser Objekte beobachtet. Es könnte sich um Tests für Rendezvousmanöver oder die Bergung von Material handeln.

Das chinesische Raumflugzeug erinnert an die ebenfalls wiederverwendbare US-amerikanische X-37B. Beide Raumfahrzeuge können Ausrüstung transportieren und nach ihrem Einsatz zur Erde zurückkehren.

Die neue Fotografie liefert vor allem Informationen über die Form des Raumfahrzeugs und seine sichtbare Ausrüstung. Sie verrät weder den Inhalt seines Frachtraums noch die genaue Art seiner Experimente. Für Raumfahrtexperten ist sie dennoch ein seltenes Dokument über ein diskretes Programm.