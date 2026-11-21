Das US-amerikanische Unternehmen Skyways hat gerade Skyreach vorgestellt, ein unbemanntes Fluggerät, das für den Transport von Material über große Entfernungen entwickelt wurde. Was ist das Besondere daran? Es startet und landet senkrecht wie ein Hubschrauber und setzt seinen Flug anschließend wie ein Flugzeug fort. So könnte es Orte ohne Flughafen erreichen, darunter abgelegene Gebiete oder Schiffe.

Für diese Kombination nutzt die Drohne zwei Antriebsarten. Acht Elektromotoren ermöglichen ihr den Start und die Landung. Im Flug sorgt ein mit Kraftstoff betriebener Motor für den Antrieb über lange Strecken. Ein Generator lädt während des Flugs außerdem die Batterien auf.

Skyreach, eine Frachtdrohne mit senkrechtem Start und senkrechter Landung, vorgestellt vom US-amerikanischen Unternehmen Skyways.

Bildnachweis: Skyways.

Die angegebene Reichweite hängt jedoch stark vom Gewicht der Ladung ab. Laut Hersteller kann Skyreach mit etwa 4,5 kg Fracht mehr als 2.090 Kilometer zurücklegen. Bei einer Nutzlast von etwa 36 kg sinkt die Reichweite auf rund 450 Kilometer.

Anders gesagt: Das Fluggerät kann seine maximale Nutzlast nicht über die gesamte theoretische Reichweite transportieren. Die verfügbare Kapazität muss zwischen Kraftstoff und Fracht aufgeteilt werden. Je mehr Kraftstoff die Drohne mitführt, desto weniger Gewicht bleibt für die Pakete. Dieser Zielkonflikt bestimmt, welche Einsätze möglich sind.

In der Praxis könnte ein solches Fluggerät Ersatzteile zu einem Schiff bringen, Material an einen abgelegenen und schwer zugänglichen Ort liefern oder temperaturempfindliche Waren schnell transportieren. Der Frachtraum lässt sich mit unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen bestücken. Die Ladung kann abgeworfen oder an einem Seil herabgelassen werden. Für Beobachtungseinsätze kann die Drohne auch Sensoren aufnehmen.

Eine Frachtdrohne von Skyways fliegt bei einem Testflug in geringer Höhe über ein grasbewachsenes Gebiet.

Bildnachweis: Skyways.

Skyways gibt außerdem eine Flugzeit von mehr als 18 Stunden unter günstigen Bedingungen an. Das maximale Startgewicht des Fluggeräts beträgt etwa 163 kg. Zu den automatisierten Funktionen zählen Navigation, Missionsausführung und bestimmte Notfallmanöver. Ein Überwachungssystem soll es einer einzelnen Person ermöglichen, mehrere Drohnen zu verfolgen.

Ein erster Termin steht bereits fest: Skyways plant, Skyreach ab Dezember 2026 für militärische und kommerzielle Kunden fliegen zu lassen. Die Produktion ist mit Unterstützung eines Programms der US-Luftwaffe in Austin, Texas, angelaufen. Offen bleibt unter anderem, wie sich das Fluggerät bewährt, wenn es bei schwierigen Wetterbedingungen mehrere Lieferungen hintereinander ausführen muss.