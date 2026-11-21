La empresa estadounidense Skyways acaba de presentar Skyreach, una aeronave no tripulada diseñada para transportar material a largas distancias. ¿Su particularidad? Despega y aterriza verticalmente, como un helicóptero, y luego continúa su trayecto como un avión. Así, podría llegar a lugares sin aeropuerto, en particular zonas aisladas o barcos.

Para lograr esta combinación, el dron utiliza dos modos de propulsión. Ocho motores eléctricos le permiten elevarse del suelo y descender. Una vez en vuelo, un motor que funciona con combustible se encarga de recorrer largas distancias. Un generador también recarga las baterías durante el trayecto.

Skyreach, dron de carga con despegue y aterrizaje vertical presentado por la empresa estadounidense Skyways.

Crédito: Skyways.

Pero la distancia anunciada depende en gran medida del peso transportado. Según el fabricante, Skyreach puede superar los 2.090 kilómetros con unos 4,5 kg de mercancía. Con una carga de unos 36 kg, el alcance se reduce a unos 450 kilómetros.

En otras palabras, la aeronave no podrá transportar su carga máxima durante toda su distancia teórica. Hay que repartir la capacidad disponible entre el combustible y la mercancía. Cuanto más combustible lleva el dron, menos capacidad de peso le queda para los paquetes. Este compromiso determina qué misiones son posibles.

En la práctica, una máquina de este tipo podría llevar piezas de repuesto a un barco, entregar material en un lugar remoto y de difícil acceso, o transportar rápidamente productos que requieren una temperatura controlada. Su bodega puede alojar distintos equipos, y la carga puede soltarse o bajarse con un cable. El dron también puede llevar sensores para realizar operaciones de observación.

Un dron de carga Skyways sobrevuela a baja altura una zona cubierta de hierba durante un vuelo de prueba.

Crédito: Skyways.

Skyways también anuncia más de 18 horas de vuelo en condiciones favorables. La aeronave tiene una masa máxima al despegue de unos 163 kg. Su funcionamiento automatizado incluye la navegación, la ejecución de misiones y ciertas maniobras de emergencia. Un sistema de supervisión permitirá que un solo operador controle varios drones.

Ya se ha anunciado un primer plazo: Skyways prevé que Skyreach empiece a volar para sus clientes militares y comerciales en diciembre de 2026. Su producción ha comenzado en Austin, Texas, con el apoyo de un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Queda por comprobar, entre otras cosas, cómo se comportará la aeronave cuando tenga que encadenar entregas en condiciones meteorológicas difíciles.