A empresa americana Skyways acaba de apresentar o Skyreach, uma aeronave não tripulada projetada para transportar materiais por longas distâncias. Sua particularidade? Decola e pousa verticalmente, como um helicóptero, e depois segue viagem como um avião. Assim, poderia chegar a locais sem aeroportos, como áreas isoladas ou embarcações.

Para combinar esses recursos, o drone usa dois modos de propulsão. Oito motores elétricos permitem que ele decole do solo e pouse. Durante o voo, um motor movido a combustível garante o deslocamento por longas distâncias. Um gerador também recarrega as baterias durante o trajeto.

O Skyreach, drone de carga com decolagem e pouso vertical apresentado pela empresa americana Skyways.

Crédito: Skyways.

Mas a distância anunciada depende muito do peso transportado. Segundo o fabricante, o Skyreach pode percorrer mais de 2.090 quilômetros com cerca de 4,5 kg de mercadorias. Com uma carga de aproximadamente 36 kg, esse alcance cai para cerca de 450 quilômetros.

Em outras palavras, a aeronave não poderá transportar sua carga máxima ao longo de toda a distância teórica. É preciso dividir a capacidade disponível entre o combustível e as mercadorias. Quanto mais combustível o drone levar, menos peso poderá dedicar às encomendas. Esse equilíbrio determina quais missões são possíveis.

Na prática, uma máquina como essa poderia levar peças de reposição a um barco, entregar materiais em um local distante e de difícil acesso ou transportar rapidamente produtos que precisam de temperatura controlada. Seu compartimento de carga pode receber diferentes equipamentos, e a carga pode ser liberada ou baixada por um cabo. O drone também pode receber sensores para operações de observação.

Um drone de carga da Skyways sobrevoa uma área gramada em baixa altitude durante um voo de teste.

Crédito: Skyways.

A Skyways também anuncia mais de 18 horas de voo em condições favoráveis. A aeronave tem peso máximo de decolagem de aproximadamente 163 kg. Seu funcionamento automatizado inclui navegação, execução de missões e algumas manobras de emergência. Um sistema de supervisão deverá permitir que um único operador acompanhe vários drones.

Um primeiro prazo já foi anunciado: a Skyways prevê começar a operar o Skyreach para clientes militares e comerciais em dezembro de 2026. A produção começou em Austin, no Texas, com o apoio de um programa da Força Aérea dos Estados Unidos. Ainda será preciso verificar, entre outros pontos, como a aeronave se comportará ao realizar entregas consecutivas em condições meteorológicas difíceis.