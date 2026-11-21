La société américaine Skyways vient de présenter Skyreach, un appareil sans pilote conçu pour transporter du matériel sur de longues distances. Sa particularité ? Il décolle et atterrit verticalement, comme un hélicoptère, puis poursuit son trajet à la manière d'un avion. Il pourrait ainsi rejoindre des lieux dépourvus d'aéroport, notamment des zones isolées ou des navires.

Pour réussir cette combinaison, le drone utilise deux modes de propulsion. Huit moteurs électriques lui permettent de s'élever du sol et de redescendre. Une fois en vol, un moteur alimenté en carburant assure le déplacement sur de longues distances. Un générateur recharge également les batteries pendant le trajet.

Le Skyreach, drone cargo à décollage et atterrissage verticaux présenté par la société américaine Skyways.

Crédit : Skyways.

Mais la distance annoncée dépend fortement du poids transporté. Selon le constructeur, Skyreach peut dépasser 2 090 kilomètres avec environ 4,5 kg de marchandises. Avec une charge d'environ 36 kg, cette portée descend à environ 450 kilomètres.

Autrement dit, l'appareil ne pourra pas transporter sa charge maximale sur toute sa distance théorique. Il faut partager la capacité disponible entre le carburant et les marchandises. Plus le drone emporte de carburant, moins il lui reste de place en poids pour les colis. Ce compromis détermine les missions envisageables.

Dans la pratique, une telle machine pourrait acheminer des pièces de rechange vers un bateau, apporter du matériel à un site peu accessible et éloigné, ou transporter rapidement des produits nécessitant une température contrôlée. Sa soute peut recevoir différents équipements, et le chargement peut être largué ou descendu au bout d'un câble. Le drone peut aussi accueillir des capteurs pour des opérations d'observation.

Un drone cargo Skyways survole à basse altitude une zone herbeuse lors d'un vol d'essai.

Crédit : Skyways.

Skyways annonce également plus de 18 heures de vol dans une configuration favorable. L'appareil a une masse maximale au décollage d'environ 163 kg. Son fonctionnement automatisé comprend la navigation, l'exécution des missions et certaines manœuvres d'urgence. Un système de supervision doit permettre à un seul opérateur de suivre plusieurs drones.

Une première échéance est déjà annoncée : Skyways prévoit de faire voler Skyreach pour ses clients militaires et commerciaux dès décembre 2026. Sa production a commencé à Austin, au Texas, avec le soutien d'un programme de l'armée de l'air américaine. Reste notamment à vérifier comment l'appareil se comportera lorsqu'il devra enchaîner les livraisons dans des conditions météorologiques difficiles.