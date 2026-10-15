🪲 Noch nie gesehen: Dieses Tier legt Eier mit Deckel

Ein australisches Insekt legt Eier mit einer Struktur, die Wissenschaftler bisher noch nie beobachtet hatten.

Die Entdeckung geht auf eine umfassende Neubewertung der in Australien lebenden Gespenstschrecken der Gattung Anchiale zurück. Diese großen Insekten, wahre Tarnungsexperten, können erstaunlich schwer voneinander zu unterscheiden sein. Ihre Größe und Färbung variieren mitunter stark, sodass Individuen derselben Art lange Zeit unter verschiedenen Namen eingeordnet wurden.

Weibchen von Anchiale mabiensis, fotografiert in ihrem natürlichen Lebensraum.

Quelle: Angus J. Emmott / Jones et al., Austral Entomology (2026), CC BY 4.0.

Um mehr Klarheit zu schaffen, verglichen die Forschenden in Museen aufbewahrte Exemplare mit weiteren, in freier Natur gesammelten Tieren. Sie untersuchten ihr Aussehen, ihre DNA und sogar ihre Eier. Das Ergebnis: In Australien gibt es fünf Anchiale-Arten, darunter zwei, die erstmals beschrieben wurden.

Eine von ihnen, Anchiale mabiensis, hält die größte Überraschung bereit. Ihre Eier messen weniger als 3 mm und besitzen an einem Ende eine Art kleinen Deckel. Die junge Gespenstschrecke öffnet diesen Teil, wenn sie aus dem Ei schlüpft.

Unter diesem Deckel entdeckten die Forschenden außerdem zwei bis drei innere Ringe. Bei Gespenstschrecken war bisher nichts Vergleichbares beschrieben worden, nicht einmal bei ihren nächsten Verwandten. Die anderen untersuchten australischen Anchiale-Arten besitzen diese Ringe nicht.

Eier von Anchiale, in Rücken- und Seitenansicht.

Welche Funktion haben sie? Bislang weiß das niemand. Sie könnten während der Entwicklung oder des Schlüpfens eine Rolle spielen, doch ihre Funktion muss noch bestimmt werden. Ihre Form bietet den Wissenschaftlern bereits eine neue Möglichkeit, Anchiale mabiensis zu erkennen und mit den anderen Arten zu vergleichen.

Eier sind im Übrigen sehr nützlich, um Gespenstschrecken zu identifizieren. Je nach Art können sie ihre Form, Oberfläche oder Farbe verändern oder verschiedene kleine Strukturen tragen. Bei Anchiale mabiensis sind sie braun, stark skulpturiert und ihnen fehlt der kleine helle Fortsatz, der bei mehreren verwandten Arten vorkommt.

Diese neue Art scheint außerdem nur ein sehr begrenztes Verbreitungsgebiet zu haben. Sie ist vor allem aus den feuchten Wäldern der Atherton Tablelands im Nordosten Australiens bekannt. Eine weitere neu beschriebene Art, Anchiale robusta, lebt ebenfalls in den tropischen Regionen von Queensland und kann bei den Weibchen etwa 16 cm erreichen.

Die Forschenden wollen diese australischen Gespenstschrecken nun mit denen aus Neuguinea und den benachbarten Inseln vergleichen. Ihre DNA könnte zeigen, wie sich diese großen Insekten in der Region verbreitet haben, und klären, ob sich hinter Gespenstschrecken, die heute als identisch gelten, noch weitere Arten verbergen.