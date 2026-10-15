🪲 Nunca visto: este animal põe ovos com tampa

Um inseto australiano põe ovos dotados de uma estrutura que os cientistas nunca tinham observado antes.

A descoberta vem de uma ampla revisão dos bichos-pau do gênero Anchiale que vivem na Austrália. Esses grandes insetos, especialistas em camuflagem, podem ser surpreendentemente difíceis de distinguir. Seu tamanho e sua cor às vezes variam muito, a ponto de indivíduos da mesma espécie terem sido classificados durante muito tempo com nomes diferentes.

Fêmea de Anchiale mabiensis fotografada em seu habitat natural.

Crédito: Angus J. Emmott / Jones et al., Austral Entomology (2026), CC BY 4.0.

Para esclarecer a situação, os pesquisadores compararam espécimes conservados em museus com outros coletados na natureza. Eles estudaram sua aparência, seu DNA e até mesmo seus ovos. Resultado: a Austrália abriga cinco espécies de Anchiale, duas das quais foram descritas pela primeira vez recentemente.

Uma delas, Anchiale mabiensis, reserva a maior surpresa. Seus ovos medem menos de 3 mm e possuem, em uma das extremidades, uma espécie de pequena tampa. O jovem bicho-pau abre essa parte ao sair do ovo.

Porém, sob essa tampa, os pesquisadores descobriram de dois a três anéis internos. Nada comparável havia sido descrito até então nos bichos-pau, nem mesmo em seus parentes mais próximos. As outras espécies australianas de Anchiale estudadas não possuem esses anéis.

Ovos de Anchiale, vistos de frente e de lado.

Para que servem? Por enquanto, ninguém sabe. Eles podem desempenhar um papel durante o desenvolvimento ou a eclosão, mas sua função ainda precisa ser determinada. Sua forma já oferece aos cientistas uma nova maneira de reconhecer Anchiale mabiensis e compará-la com as outras espécies.

Os ovos, aliás, são muito úteis para identificar os bichos-pau. Dependendo da espécie, eles podem mudar de forma, relevo ou cor, ou apresentar diferentes pequenas estruturas. Em Anchiale mabiensis, são marrons, fortemente esculpidos e não possuem o pequeno apêndice claro presente em várias espécies próximas.

Essa nova espécie também parece ser muito localizada. Ela é conhecida principalmente nas florestas úmidas dos planaltos de Atherton, no nordeste da Austrália. Outra espécie recém-descrita, Anchiale robusta, também vive nas regiões tropicais de Queensland e pode atingir cerca de 16 cm nas fêmeas.

Os pesquisadores agora querem comparar esses bichos-pau australianos com os da Nova Guiné e das ilhas vizinhas. Seu DNA pode revelar como esses grandes insetos se distribuíram pela região e determinar se outras espécies ainda se escondem entre bichos-pau atualmente considerados idênticos.