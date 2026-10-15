🪲 Nunca visto: este animal põe ovos com tampa

Um inseto australiano põe ovos dotados de uma estrutura que os cientistas nunca tinham observado antes.
A descoberta vem de uma ampla revisão dos bichos-pau do gênero Anchiale que vivem na Austrália. Esses grandes insetos, especialistas em camuflagem, podem ser surpreendentemente difíceis de distinguir. Seu tamanho e sua cor às vezes variam muito, a ponto de indivíduos da mesma espécie terem sido classificados durante muito tempo com nomes diferentes.
Para esclarecer a situação, os pesquisadores compararam espécimes conservados em museus com outros coletados na natureza. Eles estudaram sua aparência, seu DNA e até mesmo seus ovos. Resultado: a Austrália abriga cinco espécies de Anchiale, duas das quais foram descritas pela primeira vez recentemente.
Uma delas, Anchiale mabiensis, reserva a maior surpresa. Seus ovos medem menos de 3 mm e possuem, em uma das extremidades, uma espécie de pequena tampa. O jovem bicho-pau abre essa parte ao sair do ovo.
Porém, sob essa tampa, os pesquisadores descobriram de dois a três anéis internos. Nada comparável havia sido descrito até então nos bichos-pau, nem mesmo em seus parentes mais próximos. As outras espécies australianas de Anchiale estudadas não possuem esses anéis.
Para que servem? Por enquanto, ninguém sabe. Eles podem desempenhar um papel durante o desenvolvimento ou a eclosão, mas sua função ainda precisa ser determinada. Sua forma já oferece aos cientistas uma nova maneira de reconhecer Anchiale mabiensis e compará-la com as outras espécies.
Os ovos, aliás, são muito úteis para identificar os bichos-pau. Dependendo da espécie, eles podem mudar de forma, relevo ou cor, ou apresentar diferentes pequenas estruturas. Em Anchiale mabiensis, são marrons, fortemente esculpidos e não possuem o pequeno apêndice claro presente em várias espécies próximas.
Essa nova espécie também parece ser muito localizada. Ela é conhecida principalmente nas florestas úmidas dos planaltos de Atherton, no nordeste da Austrália. Outra espécie recém-descrita, Anchiale robusta, também vive nas regiões tropicais de Queensland e pode atingir cerca de 16 cm nas fêmeas.
Os pesquisadores agora querem comparar esses bichos-pau australianos com os da Nova Guiné e das ilhas vizinhas. Seu DNA pode revelar como esses grandes insetos se distribuíram pela região e determinar se outras espécies ainda se escondem entre bichos-pau atualmente considerados idênticos.