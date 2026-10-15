🪲 Nunca visto: este animal pone huevos con tapa

Un insecto australiano pone huevos provistos de una estructura que los científicos nunca habían observado.

El descubrimiento es fruto de una amplia revisión de los fásmidos del género Anchiale que viven en Australia. Estos grandes insectos, expertos en camuflaje, pueden ser sorprendentemente difíciles de distinguir. Su tamaño y su color varían a veces mucho, hasta el punto de que durante mucho tiempo se clasificó a individuos de una misma especie con nombres diferentes.

Hembra de Anchiale mabiensis fotografiada en su hábitat natural.

Crédito: Angus J. Emmott / Jones et al., Austral Entomology (2026), CC BY 4.0.

Para aclarar la situación, los investigadores compararon especímenes conservados en museos con otros recolectados en la naturaleza. Estudiaron su aspecto, su ADN e incluso sus huevos. Resultado: Australia cuenta con cinco especies de Anchiale, dos de las cuales acaban de describirse por primera vez.

Una de ellas, Anchiale mabiensis, guarda la mayor sorpresa. Sus huevos miden menos de 3 mm y tienen en un extremo una especie de pequeña tapa. El joven fásmido abre esta parte cuando sale del huevo.

Ahora bien, bajo esta tapa, los investigadores descubrieron entre dos y tres anillos internos. Nunca se había descrito nada comparable en los fásmidos, ni siquiera en sus parientes más cercanos. Las demás especies australianas de Anchiale estudiadas no tienen estos anillos.

Huevos de Anchiale, vistas dorsal y lateral.

¿Para qué sirven? Por ahora, nadie lo sabe. Podrían desempeñar un papel durante el desarrollo o la eclosión, pero su función aún está por determinar. Su forma ya ofrece a los científicos un nuevo medio para reconocer Anchiale mabiensis y compararla con las demás especies.

Además, los huevos son muy útiles para identificar a los fásmidos. Según la especie, pueden cambiar de forma, relieve o color, o presentar distintas estructuras pequeñas. En Anchiale mabiensis, son marrones, tienen una superficie muy esculpida y carecen del pequeño apéndice claro presente en varias especies cercanas.

Esta nueva especie también parece estar muy localizada. Se conoce sobre todo en los bosques húmedos de las mesetas de Atherton, en el noreste de Australia. Otra especie descrita recientemente, Anchiale robusta, también vive en las regiones tropicales de Queensland y puede alcanzar unos 16 cm en las hembras.

Ahora los investigadores quieren comparar estos fásmidos australianos con los de Nueva Guinea y las islas vecinas. Su ADN podría revelar cómo se distribuyeron estos grandes insectos por la región y determinar si todavía se esconden otras especies entre fásmidos que hoy se consideran idénticos.