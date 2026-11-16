🪐 Ein kalter Lava-Planet?

Ein felsiger Planet, der so stark erhitzt wird, dass seine Oberfläche schmilzt, ist dennoch deutlich kälter als erwartet – ein möglicher Hinweis auf das Vorhandensein einer Atmosphäre.

HD 3167 b befindet sich etwa 154 Lichtjahre von der Erde entfernt. Diese Supererde, die größer als unser Planet, aber kleiner als Neptun ist, umkreist ihren Stern so eng, dass sie weniger als einen Tag für einen Umlauf benötigt. Ihre beleuchtete Seite erhält daher eine enorme Energiemenge.

Künstlerische Darstellung einer heißen Supererde, deren Oberfläche teilweise aus geschmolzenem Gestein bestehen könnte.

Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech, gemeinfrei.

Bei dieser Entfernung erwarteten Astronomen eine extrem heiße Welt, die fast keine Atmosphäre besitzt. Eine felsige Oberfläche, die der Strahlung des Sterns unmittelbar ausgesetzt ist, sollte tagsüber sehr viel Wärme aufnehmen. Das James-Webb-Weltraumteleskop maß jedoch eine Tagestemperatur, die für ein solches Szenario niedriger war als erwartet.

Die Forschenden beobachteten den Planeten, als er hinter seinem Stern vorbeizog. Während dieses kurzen Verschwindens nimmt die Gesamthelligkeit des Systems geringfügig ab. Durch den Vergleich des Signals vor und während der Verfinsterung können Astronomen die schwache Wärmestrahlung isolieren, die vom Planeten selbst ausgeht.

Diese Messung weist auf eine Temperatur von etwa 1.400 °C auf der beleuchteten Seite hin. Das reicht aus, um bestimmte Gesteine geschmolzen zu halten, ist aber deutlich weniger als für eine nackte Oberfläche zu erwarten wäre, die so viel Licht empfängt. Damit wird HD 3167 b zu einer der kältesten Lav Welten, die auf diese Weise untersucht wurden.

Künstlerischer Vergleich der vier bekannten Planeten des HD-3167-Systems mit der Erde. HD 3167 b ist der Planet, der seinem Stern am nächsten ist.

Bildnachweis: Phoenix7777, CC BY 3.0.

Eine Atmosphäre liefert eine mögliche Erklärung. Sie kann einen Teil der Wärme von der beleuchteten auf die unbeleuchtete Seite transportieren und die Energiemenge verändern, die ins All entweicht. Bestimmte Gase oder Wolken können außerdem beeinflussen, wie der Planet Strahlung aufnimmt und wieder abgibt.

Die derzeitigen Daten erlauben noch keine genaue Bestimmung der Zusammensetzung dieser Hülle. Die Forschenden ziehen insbesondere eine Atmosphäre in Betracht, die aus den Materialien des Planeten selbst entstanden ist. Bei solchen Temperaturen können Stoffe aus einem Magmaozean in gasförmiger Form auftreten und die darüberliegende Atmosphäre speisen.

Die Entdeckung ist auch für die Geschichte der Gesteinsplaneten von Bedeutung. Die frühe Erde durchlief Phasen, in denen ihre Oberfläche weitgehend geschmolzen war und ihre Atmosphäre intensiv mit dem Magma wechselwirkte. HD 3167 b bietet daher die Möglichkeit, heute bestimmte physikalische Prozesse zu beobachten, die sich an unserem eigenen Planeten nur schwer rekonstruieren lassen.

Weitere Beobachtungen mit James Webb könnten die Temperatur zu verschiedenen Zeitpunkten des Umlaufs messen und nach chemischen Signaturen suchen. Sie werden Aufschluss darüber geben, ob eine Atmosphäre tatsächlich Wärme rund um den Planeten transportiert, und die Gase identifizieren, die über diesem Ozean aus geschmolzenem Gestein bestehen bleiben können.